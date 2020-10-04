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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey, Yıldız'ı kaçırıyor! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde neler oldu?

04.10.2020 21:46 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 35. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Yıldız'ın polis aracına bindiği anların dikkat çektiği tanıtımda Kuzey'in "Yeter!" diye haykırışı yankılanıyor. Kuzey son çare olarak Yıldız'ı kaçırmaya karar verirken pampaları da ona yardım ediyor. Bulut'un, Kuzey'in kızlarının odasına girmesi gerilimi artırırken ne planladığı merak ediliyor. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 35. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrollerde oynadığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 35. yeni bölümüyle 10 Ekim Cumartesi akşamı ekranlarda olacak.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (6)

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (4)

UZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 34. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzey, kazadan Işıl'ın yardımıyla kıl payı kurtuldu. Önüne çıkan ve onu öldürmeye çalışan kişinin kim olduğuna dair hiçbir fikri yoktu. Kuzey, yaşadığı bu felaketten kurtulur kurtulmaz soluğu yine mavişinin yanında aldı ancak bu sefer tek değildi. Kazadan kurtulmasına yardımcı olan Işıl'la birlikte Yıldız'ın çalıştığı restorana gitti. Kuzey'i karşısında bir başkasıyla gören Yıldız kıskançlık krizine girdi. Sefer, Nahide, Kamer, Poyraz ve Pembe ekibi hazineye kavuşsa da bu sefer altınları nerede saklayacağız derdine düştü. Nahide ve Pembe, altınlara gözcülük yapmak için mücadele etti.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (1)1

Sefer ise gördüğü kabusun etkisiyle altınların lanetli olduğuna inanarak, sahibine geri vermeye karar verdi ancak Nahide ve Pembe'nin gözetimdeki altınları almak hiç kolay değildi. Bunun için plan yapan Sefer, altınları almanın bir yolunu buldu. Altınları alıp tam kaçacağı sırada ise karşısına Poyraz ve Kamer çıktı. Poyraz ve Sefer arasında yaşanan kavgada Kamer, altınları alıp Yaşar ve Sefer'e götürdü. Bulut ise Kuzey'e karşı kurduğu tuzakla amacına ulaşamasa da Yıldız için her yolu denemeye devam ediyordu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)3

Bulut, Yıldız ve Bahar'la beraber kumsala inip tam Kuzey'in karşısında piknik yaptı. Yıldız ile Bulut'un samimiyetini gören Kuzey çıldırdı. İki inatçı aşığın birbirini kıskandırma çabaları ekran başındakilere eğlenceli anlar yaşatırken finalde Şule'nin gelmesi gerilimi yine artırdı. Söylediği ağır sözler en sonunda Yıldız'ı çileden çıkardı. Şule'yi denizin dibine iten Yıldız'ın "Yeter!" diye haykırışı tüm Ordu'da yankılandı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (6)

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü 10 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (6)4

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