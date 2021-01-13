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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 47. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ünlü gurme, Kuzey'in başına dert oluyor!

13.01.2021 22:10 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 47. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kuzey, Sefer ve Ruhi'nin, Ordu'ya gelen fenomen gurme Engin Ar'ı güzel bir şekilde ağırlamaya çalıştıkları tanıtımda eğlence dolu anlar ekrana geliyor. Gurme Engin Ar'ın başına Kuzey, Sefer ve Ruhi yüzünden gelmeyen kalmazken Cevher'in, yeni tanıştığı Fahriye ile aralarında neler olacağı merakla bekleniyor. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı.

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan, Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrollerde oynadığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 16 Ocak'ta ekrana gelecek olan 47. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (1)

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 46. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzey'i müşterisi Şahika ile birlikte gören Yıldız, durumu yanlış anlayınca öfkeyle evden ayrıldı. Bir kez daha Kuzey tarafından hayal kırıklığına uğradığı için derinden sarsılan Yıldız, soluğu Yason Burnu'nda alırken, Kuzey de kendini affettirmek için peşinden gitti ancak Yıldız'ı ikna etmek hiç kolay olmadı.

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Yıldız'ın gönlünü almak için romantik sürprizler yapan Kuzey, Yıldız'ın öfkesiyle karşılaştı. İkili arasındaki gerilim devam ederken, Mollaoğlu ailesi sevindirici bir haber aldı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2)3

Doktor kontrolünde Gökçe, yeniden ayaklarını hissetmeye başladı. Nahide'nin altın gününde yaptıklarıyla kadınları çileden çıkaran Cevher, bir kez daha altın gününe geldi ancak bu sefer kadınlardan özür dileyerek onları eğlendirdi. Kuzey ve Yıldız arasındaki küslüğü bitiren de Cevher Amca oldu. Yıldız'la konuşan Cevher, yaşanılanların kendi hatası olduğunu söyleyerek durumu açıkladı. Kuzey'in suçsuz olduğunu duyan Yıldız, aşk yuvalarına gelerek her şeye baştan başlamayı teklif etti ve ikili olayı tatlıya bağlayarak barıştı. Finalde Kuzey ve Yıldız'ın romantik anları ise büyük beğeni topladı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (1)4

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü 16 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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