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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'den mini elbiseli poz!

07.07.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019-2021 döneminde ekranlarda yerini alan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız rolüne hayat veren Aslıhan Güner, sosyal medya hesabından paylaştığı mini elbiseli pozu ile beğeni yağmuruna tutuldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'den mini elbiseli poz!

Oyuncu kimliğiyle tanınan Aslıhan Güner sosyal medya pozuyla magazin gündeminde yer aldı. Takipçileri için Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Güner'in o pozu çok sayıda beğeni aldı.

MİNİ ELBİSELİ POZ VERDİ

2002 yılından beri dönem dönem farklı projelerle seyircilerle buluşan Aslıhan Güner ekranların tanınan simalarından biri oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Asi, Şefkat Tepe, Diriliş Ertuğrul, Uzak Şehrin Masalı gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu sosyal medya pozlarıyla sevenlerini büyülüyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'den mini elbiseli poz!

Son olarak mini elbiseli pozunu paylaşan oyuncuya takipçileri binlerce beğeni gönderdi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'den mini elbiseli poz!

Ünlü oyuncu 2013'te Mert Kılıç ile hayatını birleştirdi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'den mini elbiseli poz!

Mutlu evliliği devam eden Güner, eşiyle paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'den mini elbiseli poz!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'den mini elbiseli poz!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'den mini elbiseli poz!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'den mini elbiseli poz!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'den mini elbiseli poz!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'den mini elbiseli poz!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'den mini elbiseli poz!

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