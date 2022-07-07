Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'den mini elbiseli poz!

Oyuncu kimliğiyle tanınan Aslıhan Güner sosyal medya pozuyla magazin gündeminde yer aldı. Takipçileri için Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Güner'in o pozu çok sayıda beğeni aldı.

MİNİ ELBİSELİ POZ VERDİ

2002 yılından beri dönem dönem farklı projelerle seyircilerle buluşan Aslıhan Güner ekranların tanınan simalarından biri oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Asi, Şefkat Tepe, Diriliş Ertuğrul, Uzak Şehrin Masalı gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu sosyal medya pozlarıyla sevenlerini büyülüyor.

Son olarak mini elbiseli pozunu paylaşan oyuncuya takipçileri binlerce beğeni gönderdi.

Ünlü oyuncu 2013'te Mert Kılıç ile hayatını birleştirdi.

Mutlu evliliği devam eden Güner, eşiyle paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.





