KVKK’dan yeni unutulma hakkı düzenlemesi! Unutulma hakkı nedir?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu unutulma hakkı konusunda yeni bir düzenlemeye adım attı. KVKK tarafından alınan karara göre unutulma hakkı konusunda talebi olan kişiler ya da kurumlar ilk olarak arama motorlarına başvuruda bulunacak. Herhangi bir arama motoru ya da Google unutulma hakkı konusunda kişiye cevap vermezse ya da talebi reddederse Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunulabilecek.

Aynı zamanda Kurul şikayetiyle beraber unutulma hakkı için direkt olarak yargı yolu da açılacak. Alınan karar ile belirlenmiş olan usul ve esaslar; arama motoru şirketlere de bildirilecek. Böylece unutulma hakkı için iletişim kanalları Türkiye tarafından da kullanılacak. Yani örneğin Google unutulma hakkı Türkiye tarafından da kullanılabilecek.

Yeni unutulma hakkı düzenlemesi

Yapılan açıklamaya göre KVKK unutulma hakkı için bazı vatandaşlar Kurul’a başvurdu ve bazı internet sitelerindeki haberlerde geçen isimlerinin ya da haberlerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine dayanılarak silinmesini istedi. Taleplere dayanarak başvurular hakkında KVKK tarafından alınan karar internet sitesinden kamuoyuna duyuruldu.