KVKK’dan yeni unutulma hakkı düzenlemesi! Unutulma hakkı nedir?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu unutulma hakkı konusunda yeni bir düzenlemeye adım attı. KVKK tarafından alınan karara göre unutulma hakkı konusunda talebi olan kişiler ya da kurumlar ilk olarak arama motorlarına başvuruda bulunacak. Herhangi bir arama motoru ya da Google unutulma hakkı konusunda kişiye cevap vermezse ya da talebi reddederse Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunulabilecek.
Aynı zamanda Kurul şikayetiyle beraber unutulma hakkı için direkt olarak yargı yolu da açılacak. Alınan karar ile belirlenmiş olan usul ve esaslar; arama motoru şirketlere de bildirilecek. Böylece unutulma hakkı için iletişim kanalları Türkiye tarafından da kullanılacak. Yani örneğin Google unutulma hakkı Türkiye tarafından da kullanılabilecek.
Yapılan açıklamaya göre KVKK unutulma hakkı için bazı vatandaşlar Kurul’a başvurdu ve bazı internet sitelerindeki haberlerde geçen isimlerinin ya da haberlerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine dayanılarak silinmesini istedi. Taleplere dayanarak başvurular hakkında KVKK tarafından alınan karar internet sitesinden kamuoyuna duyuruldu.
23 Haziran 2020 tarihinde alınan karara göre arama motorları; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 3. maddesinde bulunan tanıma göre verim sorumlusu kabul edildi. Dolayısıyla faaliyetlerin tamamı da kişisel veri işleme şeklinde değerlendirildi. KVKK kapsamında unutulma hakkı kararına göre kişiler önce arama motorlarına başvuracak, buradan sonuç alınmaması halinde Kurul’a ve ardından da yargı yoluna gidilebilecek.
Unutulma hakkı kapsamında yapılacak değerlendirmeye göre kişilerin temel hak ve özgürlükleri ile kamu menfaati arasındaki denge test edilecek ve hangi menfaatin ağır bastığına bakılacak. Şikayetlerin değerlendirilmesi doğrultusunda dikkate alınacak kriterler arasında kamusal yaşamda oynadığı rol, arama öznesinin çocuk olup olmadığı, bilginin doğruluğu, onur kırıcı nitelik taşıyıp taşımadığı, bilginin güncelliği, bilginin riskleri ve suç ilişkisi gibi noktalar bulunuyor. Unutulma hakkı kapsamında bu kriterlerin dışında her olay için yeni ölçütler de gündeme gelebilecek.
Unutulma hakkı; kişilerin ve kurumların internetteki arama motorlarında kendi adları ile arama yapıldığı zaman sonuçlar içinde kendileri hakkında çıkan bilgilere, fotoğraflara ve belgelere yer verilmemesini isteme hakkını açıklıyor. Kurumlar ve kişiler yayımlanma amacı ve yayımlanma zamanına göre kendileri hakkında çıkan arama sonuçları ile bağlantılarının kesilmesini talep edebiliyor.
Unutulma hakkı istisnaları da bulunuyor. Özel hükümlere aykırı olmadığı sürece tarihsel, bilimsel ve istatiksel amaçla veriler işlenmeye devam edilebiliyor. Aynı şekilde gazetecilik, sanatsal ya da edebi ifade kapsamındaki veriler de unutulma hakkı dışında tutulabiliyor.