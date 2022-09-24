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  4. Kylie Jenner iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Kardeşi Kim Kardashian kayıtsız kalamadı

Kylie Jenner iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Kardeşi Kim Kardashian kayıtsız kalamadı

24.09.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kylie Jenner, ‘The Kardashians’ şovunun müjdesini sosyal medya hesabından hayranlarına verdikten sonra cesur bir paylaşıma imza attı. Ailesinin özel hayatına yer verilen reality şovunda doğum sonrasında depresyon yaşadığını dile getiren Jenner, sosyal medyadan iç çamaşırlı pozunu paylaştı. Fenomen ismin gönderisine kardeşi Kim Kardashian kayıtsız kalamadı.

Kylie Jenner iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Kardeşi Kim Kardashian kayıtsız kalamadı

Kardashian ailesinin her bir ferdi lüks yaşamları sayesinde sosyal medyada popüler olmayı başardı. Özel yaşamı ve sosyal medyadaki paylaşımları sayesinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kylie Jenner Instagram hesabında yaklaşık 370 milyon takipçiye sahip. Dünyanın hemen hemen her noktasından takipçileri bulunan fenomen isim cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek takipçilerinden tam not aldı.

YORUMLAR GECİKMEDİ

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Fenomen isim Kylie Jenner siyah bir iç çamaşırıyla obejktif karşısına geçerken sade bir makya yapmayı tercih etti. Saçlarını omuzlarının iki yanından sallandıran ünlü isim gönderisine sadece bir kalp ve taç emojisi koymayı tercih etti.

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Jenner’ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaşırken kardeşi Kim Kardashian’da gönderiye yorum yapmayı ihmal etmedi. Kylie Jenner’ın iç giyim markasına gönderme yapan Kardashian, “Yeni sütyenler geliyor mu? Yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Kylie Jenner kardashian
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