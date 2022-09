Kylie Jenner iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Kardeşi Kim Kardashian kayıtsız kalamadı

Kardashian ailesinin her bir ferdi lüks yaşamları sayesinde sosyal medyada popüler olmayı başardı. Özel yaşamı ve sosyal medyadaki paylaşımları sayesinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kylie Jenner Instagram hesabında yaklaşık 370 milyon takipçiye sahip. Dünyanın hemen hemen her noktasından takipçileri bulunan fenomen isim cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek takipçilerinden tam not aldı.

YORUMLAR GECİKMEDİ

Fenomen isim Kylie Jenner siyah bir iç çamaşırıyla obejktif karşısına geçerken sade bir makya yapmayı tercih etti. Saçlarını omuzlarının iki yanından sallandıran ünlü isim gönderisine sadece bir kalp ve taç emojisi koymayı tercih etti.

Jenner’ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaşırken kardeşi Kim Kardashian’da gönderiye yorum yapmayı ihmal etmedi. Kylie Jenner’ın iç giyim markasına gönderme yapan Kardashian, “Yeni sütyenler geliyor mu? Yorumunu yaptı.