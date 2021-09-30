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Kylie Jenner, sosyal medyada rezil oldu!

30.09.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en genç milyarderi unvanına sahip olan Kylie Jenner, kozmetik markasından sonra kendi adını taşıyan mayo markası kurmuştu. O mayolardan satın alan Kylie Jenner hayranları, ürünlerin kalitesizliği yüzünden sosyal medyadan isyan etti.

Kylie Jenner, sosyal medyada rezil oldu!

Kylie Jenner'ın kendi adını taşıyan yeni mayo serisi, sosyal medyada olay oldu. Genç yıldızın hayranları mayoların kalitesizliği yüzünden isyan etti.

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Geçen hafta piyasaya sürdüğü Kylie Swim ürünleri çok kısa sürede tükenmişti. Kylie Jenner da ürünleri hakkında Instagram hesabından bol bol paylaşım yaparak, mayolarını tanıttı. Normalden yüksek fiyatlarına rağmen çok satan ürünlerin kalitesizliği sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Ortalama 250 dolar olan mayolardan satın alanlardan biri paylaşımında, “malzemeler o kadar dayanıksız ki giydiğiniz an içiniz görünüyor” dedi.

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TikTok kullanıcılarından biri ise, “Size ürünü giyip üzerimde tanıtmak isterdim ama o kadar korkunç ki yapamadım” dedi. En çok kumaşın kağıt kadar ince olduğu yönünde yorumlar yapılırken, dikişlerin de çok kötü olduğu yönünde yorumlar var.

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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner Instagram
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