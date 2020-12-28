Labrador köpek özellikleri ve bakımı

Yüksek aktivite ihtiyacına sahip olan Labrador köpeklerinin beslenme kontrolü çok önemlidir. Kilo kontrolüne ihtiyaç duyarlar. Sevimli ve uysal olmalarının yanında, türlü meziyetlere de sahip olan Labrador köpekleri, eğitimi, cins özellikleri ve daha bir çok soruyu sizler için araştırdık. Yazımızın devamında bu muhteşem ırk hakkındaki sorularınızın yanıtlarını bulabilirsiniz. Labrador Retriever Köpekleri Labrador cinsi köpekler Newfoundland eyaletine özgüdür. Köpek cinsleri üzerinden alınan ağır vergiler dolayısı ile bir kısmının nesli tükenme aşamasına gelmişti. Bir kısmının da çevre ülkelere götürülerek başka cins köpeklerle eşleştirilmesi sağlanmıştır. Böylece labrador köpek cinsinin nesli günümüze kadar gelmiş oldu. İnsanlar tarafından en çok sahiplenmek istenen köpeklerden biri olan labrador köpekler çok zeki hayvanlardır. Bu yüzden de eğitilmeleri kolay olan ırklar arasında ilk sıralarda yer alırlar. Labrador Cinsi Köpeklerin Fiziksel Özellikleri Labrador cinsi köpekler, sağlam yapıda ve orta boylarındadır. Labrador Retriever cinsi köpeklerin erkek olanları, omuzdan yere kadar yaklaşık olarak yüksekliği 57,2 cm veya 62,2 cm olabilmektedir. Ağırlıkları ise 27 kg ile 34 kg arasında değişmektedir. Dişi labrador cinsi köpekler ise; omuzlardan aşağı yaklaşık olarak yüksekliği 54,6 cm veya 59,7 cm arasında olabilmektedir. Dişilerin ağırlıkları da 25,2 kg ya da 31,9 kg arasındadır. Kuyruk uçları sivri ve orta uzunluktadır. Labrador cinsi köpeklerin tüyleri kısa, postlarının rengi ise siyah, sarı veya kahverengi şeklinde olabilmektedir.

Labrador Köpeklerinin Karakter Özellikleri Labrador cinsi köpekler, sahiplerine karşı itaatkâr ve bir o kadar da vefalı hayvanlardır. Sahiplerine karşı sadıktırlar. Etrafındakiler ile uyumlu olmasına karşı tehlikelere karşı da duyarlı köpeklerdir. Atletik yapıda olan bu cins köpekler, avcılıkta da oldukça başarılıdırlar. Keskin koku alma duyuları sayesinde avlarını başarı ile yakalarlar. Köpek türlerine göre zekâ seviyeleri yüksek olan labrador cinsi köpeklerin eğitilmeleri de kolay olmaktadır. Gerek komut verme eğitimleri, gerek tuvalet eğitimleri gerekse de sahiplerini tehlikelere karşı koruma eğitimleri verilir. Labrador köpek yavruları da bir hayli afacandır. Eğitimleri Nasıl Olmalıdır? Hemen her köpek cinsinde olduğu gibi yavru dönemde eğitilmesi bir çok noktada avantaj sağlayacaktır. Eğitime yetişkin dönemde de başlanabilir ancak geç dönem biraz daha uğraştırıcı olabilir ve zaman alabilir. Genel itibariyle çabuk öğrenme ve kavrayabilme yetenekleri sayesinde eğitimlerde fazla zorlanılmaz. Diğer cinslere göre zekâ seviyeleri daha yüksek olduğu için eğitilmeleri basit ve eğlenceli olabilmektedir. Yavrulara eğitim verirken ilgilerini çekebilecek şeylere odaklanılmalıdır. Ödül olarak; suda oyun, çeşitli aktiviteler, yürüyüş veya ödül maması da verilebilir. Eğitim veren kişinin, sabırlı olması ve sevdiğini hissettirmesi gerekir. Okşama, konuşma seviyesi ve gülüş bile onlara iyi gelebilir. Labrador’lar dünyada Polis teşkilatlarında, arama kurtarma ekiplerinde görev almaktadır. Yüksek enerjileri nedeniyle özellikle evde bakılan köpeklerin kemirme, ortalığı dağıtma ve eşyalara zarar vermemesi için uygun şekilde eğitilmeleri çok önemlidir.