Labrador köpek özellikleri ve bakımı

Yüksek aktivite ihtiyacına sahip olan Labrador köpeklerinin beslenme kontrolü çok önemlidir. Kilo kontrolüne ihtiyaç duyarlar. Sevimli ve uysal olmalarının yanında, türlü meziyetlere de sahip olan Labrador köpekleri, eğitimi, cins özellikleri ve daha bir çok soruyu sizler için araştırdık. Yazımızın devamında bu muhteşem ırk hakkındaki sorularınızın yanıtlarını bulabilirsiniz.
Labrador cinsi köpekler Newfoundland eyaletine özgüdür. Köpek cinsleri üzerinden alınan ağır vergiler dolayısı ile bir kısmının nesli tükenme aşamasına gelmişti. Bir kısmının da çevre ülkelere götürülerek başka cins köpeklerle eşleştirilmesi sağlanmıştır. Böylece labrador köpek cinsinin nesli günümüze kadar gelmiş oldu. İnsanlar tarafından en çok sahiplenmek istenen köpeklerden biri olan labrador köpekler çok zeki hayvanlardır. Bu yüzden de eğitilmeleri kolay olan ırklar arasında ilk sıralarda yer alırlar.
Labrador cinsi köpekler, sağlam yapıda ve orta boylarındadır. Labrador Retriever cinsi köpeklerin erkek olanları, omuzdan yere kadar yaklaşık olarak yüksekliği 57,2 cm veya 62,2 cm olabilmektedir. Ağırlıkları ise 27 kg ile 34 kg arasında değişmektedir. Dişi labrador cinsi köpekler ise; omuzlardan aşağı yaklaşık olarak yüksekliği 54,6 cm veya 59,7 cm arasında olabilmektedir. Dişilerin ağırlıkları da 25,2 kg ya da 31,9 kg arasındadır. Kuyruk uçları sivri ve orta uzunluktadır. Labrador cinsi köpeklerin tüyleri kısa, postlarının rengi ise siyah, sarı veya kahverengi şeklinde olabilmektedir.
Labrador cinsi köpekler, sahiplerine karşı itaatkâr ve bir o kadar da vefalı hayvanlardır. Sahiplerine karşı sadıktırlar. Etrafındakiler ile uyumlu olmasına karşı tehlikelere karşı da duyarlı köpeklerdir. Atletik yapıda olan bu cins köpekler, avcılıkta da oldukça başarılıdırlar. Keskin koku alma duyuları sayesinde avlarını başarı ile yakalarlar. Köpek türlerine göre zekâ seviyeleri yüksek olan labrador cinsi köpeklerin eğitilmeleri de kolay olmaktadır. Gerek komut verme eğitimleri, gerek tuvalet eğitimleri gerekse de sahiplerini tehlikelere karşı koruma eğitimleri verilir. Labrador köpek yavruları da bir hayli afacandır.
Hemen her köpek cinsinde olduğu gibi yavru dönemde eğitilmesi bir çok noktada avantaj sağlayacaktır. Eğitime yetişkin dönemde de başlanabilir ancak geç dönem biraz daha uğraştırıcı olabilir ve zaman alabilir. Genel itibariyle çabuk öğrenme ve kavrayabilme yetenekleri sayesinde eğitimlerde fazla zorlanılmaz. Diğer cinslere göre zekâ seviyeleri daha yüksek olduğu için eğitilmeleri basit ve eğlenceli olabilmektedir. Yavrulara eğitim verirken ilgilerini çekebilecek şeylere odaklanılmalıdır. Ödül olarak; suda oyun, çeşitli aktiviteler, yürüyüş veya ödül maması da verilebilir. Eğitim veren kişinin, sabırlı olması ve sevdiğini hissettirmesi gerekir. Okşama, konuşma seviyesi ve gülüş bile onlara iyi gelebilir. Labrador’lar dünyada Polis teşkilatlarında, arama kurtarma ekiplerinde görev almaktadır. Yüksek enerjileri nedeniyle özellikle evde bakılan köpeklerin kemirme, ortalığı dağıtma ve eşyalara zarar vermemesi için uygun şekilde eğitilmeleri çok önemlidir.
Yüksek aktiviteye sahip olan bu köpeklerin beslenme düzenlerine dikkat edilmelidir. Çok fazla yemek yemeleri halinde köpekler de de obezite olabilmektedir. Tüyleri kısa olduğu için haftada bir yıkanması uygundur. Şayet; tüy dökme dönemlerinde iseler haftada birkaç kez tüylerini fırçalamak faydalı olacaktır. Veteriner kontrollerinde olmaları ve aşıların tam olmasına da dikkat etmek bakımları için oldukça önemlidir. Labrador cinsi köpeklerin daha iyi şartlarda eğitilmeleri isteniyor ise köpek bakım ve eğitim konusunda uzman olan ve iyi merkezlere emanet edilebilir.
Ortalama ağırlıkları; 25 ile 35 arasında olan labrador cinsi köpekleri orta ırka ait ve iri ırka ait şeklinde sınıflandırılabilir. Soğuk iklimde de yaşayabilen labrador cinsi köpekler, vücut ısılarını koruyabilecek şekilde dengeli beslenmelidirler. Kendilerine ırklarına ait olan özel mamalarda tercih edilebilir. Kuru mama veya konserve tüketilmesi de köpekler için oldukça yararlı olacaktır. Yiyecekleri konusunda kaliteye önem verilmeli ve yeteri kadar tüketmeleri sağlanmalıdır. Efor harcamaları yönünden kaybettikleri enerji seviyelerini geri kazanmaları için yüksek proteinli yiyecek yemelidirler. İhtiyaçlarını doğru karşılayıp karşılamadıklarını köpeğin hareketlerine bakarak da anlamanız mümkündür. Köpeğin hareketlerinde azalma ve sürekli yiyecek arayışında olması doymadığını göstermektedir. Veteriner hekimin gerek cins gerekse köpeğinizin özel bir durumu varsa buna göre belirleyeceği mamaları da tercih edebilirsiniz. Nadiren de olsa alerji veya gıda hassasiyeti olan köpeklerin buna göre beslenmeleri konusunda destek alınması önemlidir. Kimi zaman dönemsel olabilen bazı rahatsızlıkların ilerlememesi açısından hekim kontrolü hayati önem taşımaktadır.
Labrador cinsi köpekler, kuvvetli çene yapıları sayesinde balık ağlarını çekme işine yardımcı olması ile tanınırdı. Sessiz ve uysal olan labradorlar, narkotik köpeği ya da görme engelli sahiplerine kılavuz olarak bilinirler. Sadık bir arkadaş olmalarının yanı sıra içten ve sıcaktırlar. Bakımları ve eğitimleri de oldukça kolay olan bu dostlara ev sahipliği yaparak kendinize ve sevdiklerinize eğlenceli zamanlar oluşturabilirsiniz. Özellikle bebek ve çocuklarla çok iyi geçinebilen labradorlar, onlara oyun arkadaşı bile olabilirler.
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