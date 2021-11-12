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Lady Diana’nın özel korumasından övgü topladı! Kristen Stewart'ın performansını değerlendirdi

12.11.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lady Diana’nın boşanmaya karar verdiği 1991 Noel tatiline odaklanan biyografi türündeki Spencer filmi, Kraliyet Ailesi’nin en bilinmeyen yönlerini konu alıyor. Lady Diana’nın hayatını beyaz perdeye taşıyan yapımın başrolünü Kristen Stewart üstleniyor. Lady Diana'nın özel koruması Ken Wharfe, Kristen Stewart'ın ''Spencer'' filmindeki performansını, en gerçekçi Lady Diana canlandırması olarak değerlendirdi.

Lady Diana’nın özel korumasından övgü topladı! Kristen Stewart'ın performansını değerlendirdi

Dünyanın en çok takip edilen vampir serisi Twilight’ta Bella karakterine hayat veren Kristen Stewart, ülkemizde 19 Kasım’da vizyona girecek olan Spencer filminde Lady Diana Spencer olarak beyaz perdede sevenlerini karşılayacak. Steven Knight’ın kaleme aldığı Spencer filminin yönetmen koltuğunda ise 2016 yılında, eski ABD başkanı John F. Kennedy'nin eşi Jacqueline Kennedy'i merkezine alan Jackie adlı biyografik filmi de yönetmiş olan Pablo Larrain oturuyor.

PERFORMANSI MERAK UYANDIRIYOR

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Kristen Stewart'ın, Lady Diana performansı merak uyandırmaya devam ederken, Lady Diana'nın korumasından ilgi çekici bir açıklama geldi. 1988'den 1993'e kadar Lady Diana'nın özel koruması olarak görev yapan Ken Wharfe, Stewart'ın performansının şimdiye kadarki en gerçekçi Diana canlandırması olduğunu söyledi.

Warfe, People dergisine yaptığı açıklamada, ''Son on yılda Lady Diana'yı oynayan oyuncular arasında, ona en yakın olan Stewart'' dedi ve Stewart'ın, Diana'nın kendine özgü davranışlarını mükemmel şekilde yansıttığını belirtti.

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LADY Dİ’Yİ ANLATTIĞI KİTAPLARI VAR

Spencer, 1991 yılında geçiyor ve kraliyet ailesinin, Noel tatili için gittikleri Sandringham Köşkü'nde geçen üç gününü anlatıyor. Ken Wharfe'nin 1991'de Lady Diana'nın koruması olarak çalışıyor olması, onu filmde anlatılan sürecin de tanığı yapıyor. Wharfe'nin ayrıca, Diana'nın yanında çalıştığı döneme ait anılarını anlattığı iki kitabı da bulunuyor.

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Kristen Stewart
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