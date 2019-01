Lady Gaga hazırlanıyordu! Kendisi bile inanamadı

Beverly Hilton Otel’de, Sandra Oh ile Andy Samberg'in sunuculuğunda düzenlenen törenle 2019 Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri sahiplerini buldu. İşte sahnede evlenme teklifinden konuklara grip aşısına kadar 76. Altın Küre Ödül Töreni'nin en dikkat çeken anları...

Sandra Oh gözyaşlarını tutamadı

76. Altın Küre Ödü Töreni'ni Andy Samberg ile birlikte sunan oyuncu Sandra Oh, sahnede gözyaşlarını tutamadı. Rol aldığı Killing Eve dizisindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Oh, törenin açılış konuşmasında, "Bu, değişim anı. Kendimi kandırmıyorum. Gelecek yıl farklı olabilir. Muhtemelen öyle olacak. Ama şu an, gerçek. Bana güvenin, gerçek, çünkü sizi görüyorum. Tüm bu değişim yüzleri..." derken duygulandı.