Lady Gaga hazırlanıyordu! Kendisi bile inanamadı

Beverly Hilton Otel’de, Sandra Oh ile Andy Samberg'in sunuculuğunda düzenlenen törenle 2019 Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri sahiplerini buldu. İşte sahnede evlenme teklifinden konuklara grip aşısına kadar 76. Altın Küre Ödül Töreni'nin en dikkat çeken anları...

Kendisi bile inanamadı

Sandra Oh gözyaşlarını tutamadı 76. Altın Küre Ödü Töreni'ni Andy Samberg ile birlikte sunan oyuncu Sandra Oh, sahnede gözyaşlarını tutamadı. Rol aldığı Killing Eve dizisindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Oh, törenin açılış konuşmasında, "Bu, değişim anı. Kendimi kandırmıyorum. Gelecek yıl farklı olabilir. Muhtemelen öyle olacak. Ama şu an, gerçek. Bana güvenin, gerçek, çünkü sizi görüyorum. Tüm bu değişim yüzleri..." derken duygulandı.

Gurur anları Ödül töreni boyunca kameralar sıklıkla Sanda Oh’un anne ve babasıne döndü. Gecenin hem sunuculuğunu üstlenen hem de ödül kazanan, kazandığı ödülle birden fazla Altın Küre kazanan ilk Asyalı oyuncu olan Oh’un ebeveynleri gururla kızlarını alkışlarken ünlülerin gecesinde rol çaldı.

Maya Rudolph'tan Amy Poehler'e evlenme teklifi Maya Rudolph ve Amy Poehler, sahnede en çok güldüren performansa imza attı. İkili, 2018 Emmy Ödül Töreni'nde yönetmen Glenn Weiss'in sahnede kız arkadaşına evlenme teklif etmesine gönderme yaptı.

Christian Bale'den şaşırtan konuşma İkonik Amerikalı karakterleri canlandırmasıyla tanınan oyuncu Christian Bale, İngiliz aksanlı ödül konuşmasıyla geceye damga vurdu. Vice filmindeki Dick Cheney rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Galler doğumlu Bale, özgün aksanıyla konuşunca sosyal medyada gündem oldu. Filmlerdeki Amerikan aksanına alışan hayranları, İngiliz aksanlı Christian Bale’e inanamadı.

Konuklara grip aşısı Ödül töreninin en ilginç anı, seyircilere grip alısı yapılması oldu. Tören esnasında birden beyaz önlüklüler salona girdi ve fonda LMFAO grubunun ‘Shots’ şarkısı eşliğinde konuklardan bazılarına aşı yaptı. Aşı yapma anı yakın planda gösterilmediğinden gerçek aşı olmadığı düşünüldü.

Kulaklarına inanamadı Sinema dalında En İyi Kadın Oyuncu seçilen Glenn Close'un adının açıklanma anında şaşkınlığı yüzüne böyle yansıdı. Ödül için favori aday A Star Is Born oyuncusu Lady Gaga iken, Glenn Close'un seçilmesi, kendisini de şaşırtmışa benziyordu.