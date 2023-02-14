Latin popun kralı Ricky Martin depreme kayıtsız kalamadı! "Görüntüler yüreğimi parçalıyor"

10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye ve Suriye'deki mağdur çocuklar için yardım çağrısında bulundu. Porto Rikolu açıklamasında UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak da görev yaptığını hatırlattı.



“YÜREĞİMİ PARÇALIYOR”

Martin, Instagram hesabında paylaştığı videoda, "Bildiğiniz üzere kriz zamanlarında sakin kalamıyorum. Türkiye ve Suriye'de depremin ardından gördüğümüz manzaralar yüreğimi parçalıyor. Şu an oradaki durum çok zor. Görüntüleri zaten izliyorsunuz. Bu yüzden yardım etmek zorundayız." dedi.

Sanatçılığın yanında UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak da görev yaptığını hatırlatan Martin, UNICEF'in bağış kampanyasının yer aldığı linki yayınladı.



