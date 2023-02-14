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Latin popun kralı Ricky Martin depreme kayıtsız kalamadı! "Görüntüler yüreğimi parçalıyor"

14.02.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ünlü isimler depremzedelere sosyal medya hesapları üzerinden yardım çağrısında bulunmaya başladı. Depreme kayıtsız kalamayan dünyaca ünlü isimler arasına Ricky Martin de katıldı.UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak da görev yapan Martin takipçilerini bağış kampanyasına davet etti.

Latin popun kralı Ricky Martin depreme kayıtsız kalamadı! "Görüntüler yüreğimi parçalıyor"

10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye ve Suriye'deki mağdur çocuklar için yardım çağrısında bulundu. Porto Rikolu açıklamasında UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak da görev yaptığını hatırlattı.
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“YÜREĞİMİ PARÇALIYOR”

Martin, Instagram hesabında paylaştığı videoda, "Bildiğiniz üzere kriz zamanlarında sakin kalamıyorum. Türkiye ve Suriye'de depremin ardından gördüğümüz manzaralar yüreğimi parçalıyor. Şu an oradaki durum çok zor. Görüntüleri zaten izliyorsunuz. Bu yüzden yardım etmek zorundayız." dedi.

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Sanatçılığın yanında UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak da görev yaptığını hatırlatan Martin, UNICEF'in bağış kampanyasının yer aldığı linki yayınladı.


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