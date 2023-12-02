'Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' TikTok'ta kelepçe dansıyla gündem olmuştu... Sahne aldığı görüntüler ortaya çıktı

'Yakışıklı Güvenlik' olarak TikTok kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başaran Muhammet Sürmeli, sosyal medyada kelepçeyi çevirip öptüğü figürleri içinde barındıran dansıyla popüler olmuştu. Özel güvenlik üniformasını bir an olsun çıkartmayan fenomenin İstanbul'da ünlü bir mekanda konser verdiği anlar

sosyal medyanın gündemine yerleşti.

KONSER ÖNCESİNDE DE DANS ETTİ

Mavi Gri grubunun sahnesine konuk olan TikTok fenomeni kendisine özgü dansını grup üyeleriyle birlikte konser öncesinde de yaptı. O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşince kullanıcılar yorum yapmayı ihmal etmedi. Sosyal medya kullanıcılarından biri gönderiye, "TikTok'u fazla hafife alıyorsunuz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Herkesin şarkıyı ezbere bilmesi peki" yorumunu yaptı.