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    4. 'Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' TikTok'ta kelepçe dansıyla gündem olmuştu... Sahne aldığı görüntüler ortaya çıktı

    'Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' TikTok'ta kelepçe dansıyla gündem olmuştu... Sahne aldığı görüntüler ortaya çıktı

    02.12.2023 14:53 | Son Güncelleme:
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    TikTok üzerinden yaptığı yayınlarda Laz Kızı isimli kadın, teşhircilik suçlamasıyla gözaltına alınıp kısa süre sonra da serbest bırakılmıştı. TikTok'ta bu kez 'Yakışıklı Güvenlik' olarak bilinen fenomenin konser görüntüleri ortaya çıktı. Kelepçe dansı yaptığı görüntülerde viral olan 'Yakışıklı Güvenlik' TikTok kullanıcısı Muhammet Sürmeli Mavi Gri grubunun sahnesine konuk oldu. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

    'Yakışıklı Güvenlik' olarak TikTok kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başaran Muhammet Sürmeli, sosyal medyada kelepçeyi çevirip öptüğü figürleri içinde barındıran dansıyla popüler olmuştu. Özel güvenlik üniformasını bir an olsun çıkartmayan fenomenin İstanbul'da ünlü bir mekanda konser verdiği anlar
    sosyal medyanın gündemine yerleşti.

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    KONSER ÖNCESİNDE DE DANS ETTİ

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    Mavi Gri grubunun sahnesine konuk olan TikTok fenomeni kendisine özgü dansını grup üyeleriyle birlikte konser öncesinde de yaptı. O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşince kullanıcılar yorum yapmayı ihmal etmedi. Sosyal medya kullanıcılarından biri gönderiye, "TikTok'u fazla hafife alıyorsunuz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Herkesin şarkıyı ezbere bilmesi peki" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    tiktok
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