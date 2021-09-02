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Leman Sam'dan yıllar sonra gelen itiraf: Eşim beni aldattı

02.09.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisini babaannesinin büyüttüğü söyleyen Leman Sam, anne ve babasıyla arasındaki ilişkinin iyi olmadığını anlattı: "Hakkari'deydik. Sonra ben lise için Ankara'ya geldim. Babam beni gönderdi.

Leman Sam'dan yıllar sonra gelen itiraf: Eşim beni aldattı

Kendisini babaannesinin büyüttüğü söyleyen Leman Sam, anne ve babasıyla arasındaki ilişkinin iyi olmadığını anlattı: " Hakkari'deydik. Sonra ben lise için Ankara'ya geldim. Babam beni gönderdi. Beni babaannem büyüttü. Ölmeden son 10 yıla kadar annem de babam da hiç aramadılar. Hiç merak etmediler. Öncesinde serseri mayın gibiydim. Bir açıdan faydası oldu. Çok savaşarak kızlarımı büyüttüm. Babasız büyüttüm tuhaf bir evlilikte."

leman 1

Kendisini babaannesinin büyüttüğü söyleyen Leman Sam, anne ve babasıyla arasındaki ilişkinin iyi olmadığını anlattı: " Hakkari'deydik. Sonra ben lise için Ankara'ya geldim. Babam beni gönderdi. Beni babaannem büyüttü. Ölmeden son 10 yıla kadar annem de babam da hiç aramadılar. Hiç merak etmediler. Öncesinde serseri mayın gibiydim. Bir açıdan faydası oldu. Çok savaşarak kızlarımı büyüttüm. Babasız büyüttüm tuhaf bir evlilikte."
leman 2

2012 yılından beri stüdyoya girmeyen Leman Sam, bu durumu şöyle anlattı: "Bu meslekte çok mutluyum fakat çok şey gördüm. Büyük bir kavga var burada ve ben bu kavgalar içinde yer alacak tipte biri değilim. O kadar önüme çıktığı, hiç ummadığım insanlardan o kadar oyunlar gördüm ki..."

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Armağan Çağlayan
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