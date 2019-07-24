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Leonardo DiCaprio’nun Once Upon a Time in Hollywood için aldığı ücret belli oldu

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 24.07.2019 16:38 | Son Güncelleme

Tarantino imzalı Once Upon a Time in Hollywood filminde başrolleri Brad Pitt ve Margot Robbie ile paylaşan Leonardo DiCaprio'nun film için aldığı ücret açıklandı.

Leonardo DiCaprio’nun Once Upon a Time in Hollywood için aldığı ücret belli oldu

Quentin Tarantino’nun son filmi Once Upon a Time in Hollywood’un başrol oyuncusu Leonardo DiCaprio’nun filmden ne kadar ücret aldığı belli oldu. DiCaprio, normalde rol aldığı her filmden 20 milyon dolar kazanıyor. 44 yaşındaki Oscar ödüllü aktör, filmlerinin gişe başarısından pay almak üzere de anlaşarak ortalama 45 milyon dolar kazanabiliyor.

The Hollywood Reporter’ın haberine göre DiCaprio, yeni filminden 15 milyon dolar ön ödeme aldı. Başrollerde Brad Pitt ile Margot Robbie’nin de yer aldığı Tarantino’nun merakla beklenen filminin gişe beklentisi yüksek. Dolayısıyla DiCaprio’nun 45 milyon dolardan daha fazla kazancının olması bekleniyor. Variety dergisi, DiCaprio ve Pitt’e, projeye başlarken 10'ar milyon dolar ödendiğini yazmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Once Upon A Time In Hollywood Brad Pitt Margot Robbie Leonardo DiCaprio

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