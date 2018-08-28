LGS 3. nakil tercih dönemi başladı! Yerleştirmeye esas 3. nakil tercih dönemi boş kontenjanlar listesi e-okul'da!

MEB tarafından açıklanan LGS nakil tercih sonuç takvimine göre tercihler 4 dönemde yapılacak. Şu ana kadar iki dönem geçti ve 2. nakil sonuçları geçen hafta açıklandı. Bayram nedeniyle nakil dönemine bir hafta ara verildi. LGS 3. nakil tercihleri, 27-31 Ağustos tarihlerinde yapılacak. LGS 3. nakil dönemi, 31 Ağustos 2018 tarihinde saat 17:00’de sona erecek.

LGS 3. nakil tercih dönemi dün başladı. 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak LGS nakil tercih işlemleri için e-okulda boş kontenjan listeleri açıldı. Öğrenci ve veliler, kalan iki nakil döneminde bu boş kontenjan listelerine göre istedikleri okullara tercihlerini yapacaklar. E-okul nakil boş kontenjan listelerine haberimizde linkten ulaşabilirsiniz. Peki LGS 3. nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB LGS nakil tercih sonuç takvimi ve detaylar...

2018 LGS NAKİL BAŞVURU SONUÇ TAKVİMİ

TARİH İŞLEM 06-10 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 13 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı 13-17 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 19 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı 27-31 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 03 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı 03-06 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 08 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçlarının İlanı 17 Eylül 2018 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

NAKİL BAŞVURU KILAVUZU

MEB, gerek merkezi gerekse de yerel yerleştirmeye esas nakil işlemleri ile ilgili olarak öğrenciler ve veliler için ayrıntılı bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda nakil başvurusu, başvuruların değerlendirilmesi, nakil süreci ile ilgili tüm detaylar yer almaktadır. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Liseye geçiş nakil başvuru kılavuzu için tıklayınız

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Nakil başvurusu öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr/ internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan okul tercihlerinin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.

LGS NAKİL BOŞ KONTENJAN TERCİH LİSTELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

EN FAZLA KAÇ TERCİH YAPILABİLİYOR?

İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacaktır.

Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 4 (dört) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 5 (beş), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için de en fazla 5 (beş) okul tercihi yapılabilecektir.

