LGS 3. nakil tercih dönemi başladı! Yerleştirmeye esas 3. nakil tercih dönemi boş kontenjanlar listesi e-okul'da!

LGS 3. nakil tercih dönemi dün başladı. 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak LGS nakil tercih işlemleri için e-okulda boş kontenjan listeleri açıldı. Öğrenci ve veliler, kalan iki nakil döneminde bu boş kontenjan listelerine göre istedikleri okullara tercihlerini yapacaklar. E-okul nakil boş kontenjan listelerine haberimizde linkten ulaşabilirsiniz. Peki LGS 3. nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB LGS nakil tercih sonuç takvimi ve detaylar...
MEB tarafından açıklanan LGS nakil tercih sonuç takvimine göre tercihler 4 dönemde yapılacak. Şu ana kadar iki dönem geçti ve 2. nakil sonuçları geçen hafta açıklandı. Bayram nedeniyle nakil dönemine bir hafta ara verildi. LGS 3. nakil tercihleri, 27-31 Ağustos tarihlerinde yapılacak. LGS 3. nakil dönemi, 31 Ağustos 2018 tarihinde saat 17:00’de sona erecek.
MEB nakil başvuru takvimine göre 2018 yılında LGS nakil dönemi 4 seferde yapılacak. 27 - 31 Ağustos'ta 3. nakil tercihleri yapılacak. MEB tarafında 3. nakil tercih yerleştirme sonuçları 3 Eylül'de açıklanacak.
|TARİH
|İŞLEM
|06-10 Ağustos 2018
|Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
|13 Ağustos 2018
|Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
|13-17 Ağustos 2018
|Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
|19 Ağustos 2018
|Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
|27-31 Ağustos 2018
|Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
|03 Eylül 2018
|Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı
|03-06 Eylül 2018
|Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
|08 Eylül 2018
|Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçlarının İlanı
|17 Eylül 2018
|2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
MEB, gerek merkezi gerekse de yerel yerleştirmeye esas nakil işlemleri ile ilgili olarak öğrenciler ve veliler için ayrıntılı bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda nakil başvurusu, başvuruların değerlendirilmesi, nakil süreci ile ilgili tüm detaylar yer almaktadır. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Liseye geçiş nakil başvuru kılavuzu için tıklayınız
Nakil başvurusu öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr/ internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan okul tercihlerinin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.
LGS NAKİL BOŞ KONTENJAN TERCİH LİSTELERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacaktır.
Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 4 (dört) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 5 (beş), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için de en fazla 5 (beş) okul tercihi yapılabilecektir.
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