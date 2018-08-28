HABER

LGS 3. nakil tercih dönemi başladı! Yerleştirmeye esas 3. nakil tercih dönemi boş kontenjanlar listesi e-okul'da!

EĞİTİM HABERLERİ  | 28.08.2018 10:05 | Son Güncelleme

2018 LGS yani liseye geçişte yerleştirmeye esas 3. nakil dönemi başladı. MEB tarafından belirlenen 2018 LGS nakil tercih başvuru sonuç takvimine göre LGS 3. nakil tercihleri, 27-31 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Son nakil sonuçlarının açıklanmasından boş kontenjanlar e-okul üzerinden öğrenci ve velilerin erişimine açıldı. LGS nakil tercih Peki LGS 3. nakil tercih sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

LGS 3. nakil tercih dönemi başladı! Yerleştirmeye esas 3. nakil tercih dönemi boş kontenjanlar listesi e-okul'da!

LGS 3. nakil tercih dönemi dün başladı. 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak LGS nakil tercih işlemleri için e-okulda boş kontenjan listeleri açıldı. Öğrenci ve veliler, kalan iki nakil döneminde bu boş kontenjan listelerine göre istedikleri okullara tercihlerini yapacaklar. E-okul nakil boş kontenjan listelerine haberimizde linkten ulaşabilirsiniz. Peki LGS 3. nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB LGS nakil tercih sonuç takvimi ve detaylar...

LGS 3. YERLEŞTİRME TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

MEB tarafından açıklanan LGS nakil tercih sonuç takvimine göre tercihler 4 dönemde yapılacak. Şu ana kadar iki dönem geçti ve 2. nakil sonuçları geçen hafta açıklandı. Bayram nedeniyle nakil dönemine bir hafta ara verildi. LGS 3. nakil tercihleri, 27-31 Ağustos tarihlerinde yapılacak. LGS 3. nakil dönemi, 31 Ağustos 2018 tarihinde saat 17:00’de sona erecek.

3. NAKİL TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB nakil başvuru takvimine göre 2018 yılında LGS nakil dönemi 4 seferde yapılacak. 27 - 31 Ağustos'ta 3. nakil tercihleri yapılacak. MEB tarafında 3. nakil tercih yerleştirme sonuçları 3 Eylül'de açıklanacak.

2018 LGS NAKİL BAŞVURU SONUÇ TAKVİMİ

TARİH İŞLEM
06-10 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
13 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
13-17 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
19 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
27-31 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
03 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı
03-06 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
08 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçlarının İlanı
17 Eylül 2018 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

NAKİL BAŞVURU KILAVUZU

MEB, gerek merkezi gerekse de yerel yerleştirmeye esas nakil işlemleri ile ilgili olarak öğrenciler ve veliler için ayrıntılı bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda nakil başvurusu, başvuruların değerlendirilmesi, nakil süreci ile ilgili tüm detaylar yer almaktadır. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Liseye geçiş nakil başvuru kılavuzu için tıklayınız

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Nakil başvurusu öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr/ internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan okul tercihlerinin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.

LGS NAKİL BOŞ KONTENJAN TERCİH LİSTELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

EN FAZLA KAÇ TERCİH YAPILABİLİYOR?

İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacaktır.

Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 4 (dört) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 5 (beş), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için de en fazla 5 (beş) okul tercihi yapılabilecektir.

PARTNERKenan söyledi, Özge ile Irmak coştuKenan söyledi, Özge ile Irmak coştu
KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM 2018-KPSS (Genel yetenek, genel kültür, Alan Bilgisi, ÖABT) sonuçlarını ne zaman duyuracak?KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM 2018-KPSS (Genel yetenek, genel kültür, Alan Bilgisi, ÖABT) sonuçlarını ne zaman duyuracak?
YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de! Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de! Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
LGS lise geçiş sınavı meb lgs 3. nakil tercih dönemi E-Okul 3. nakil tercih sonuçları ne zaman

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Rahip Brunson açıklaması

Trump'tan Rahip Brunson açıklaması

IŞİD'e sızan ajan 48 katliamı önledi

IŞİD'e sızan ajan 48 katliamı önledi

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar kazandı?

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar kazandı?

Galatasaray, Alanya'yı ezdi geçti

Galatasaray, Alanya'yı ezdi geçti

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

İlginizi Çekebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü

YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü

Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek

Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde

MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM 2018-KPSS (Genel yetenek, genel kültür, Alan Bilgisi, ÖABT) sonuçlarını ne zaman duyuracak?

KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM 2018-KPSS (Genel yetenek, genel kültür, Alan Bilgisi, ÖABT) sonuçlarını ne zaman duyuracak?

YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de! Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de! Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ÖSYM sınav sonuç takvimi

2018 KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ÖSYM sınav sonuç takvimi

23. Dönem POMEM başvuru şartları ve tarihleri belli oldu mu? Ön başvuru ne zaman başlıyor?

23. Dönem POMEM başvuru şartları ve tarihleri belli oldu mu? Ön başvuru ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman açılıyor? İşte MEB 2018- 2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi

Okullar ne zaman açılıyor? İşte MEB 2018- 2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi

LGS yerleştirmeye esas 3. nakil tercih dönemi ne zaman? İşte MEB 2018 LGS nakil tercih başvuru sonuç takvimi

LGS yerleştirmeye esas 3. nakil tercih dönemi ne zaman? İşte MEB 2018 LGS nakil tercih başvuru sonuç takvimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.