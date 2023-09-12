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    4. Libya'da sel felaketi! Bilanço ağırlaşıyor: 3 binden fazla ölü, 7 bin kayıp... Cansız bedenler toplu defin için sokaklarda toplandı

    Libya'da sel felaketi! Bilanço ağırlaşıyor: 3 binden fazla ölü, 7 bin kayıp... Cansız bedenler toplu defin için sokaklarda toplandı

    12.09.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Daniel Fırtınası Yunanistan'ın ardından Libya'yı vurdu ve şiddetli yıkıma neden oldu. Ülkede şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Selden en çok etkilenen Libya'nın doğusundaki Derna kentinde ölenlerin sayısının en az 3.000 kişi olduğu ve yaklaşık 7.000 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

    Geçtiğimiz haftada Yunanistan'da etkili olan Daniel Fırtınası, pazar günü Akdeniz'i geçerek Libya'ya ualştı. Libya'nın Derna kentinde büyük bir yıkıma neden olan fırtınada yollar sular altında kaldı, binalar ve barajlar yıkıldı. Derna'da ağır yıkıma neden olan fırtına daha sonrasında ise ülkenin ikinci büyük şehri olan Bingazi'nin de bulunduğu kıyıdaki diğer yerleşim yerlerini vurdu. Doğu Libya'daki Almostkbal Tv, araçlarının çatılarında mahsur kalan insanların yardım istediği görüntüleri paylaştı.

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    EN AZ 2 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

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    Libya'nın doğusundaki “hükümetin Başbakanı” Usame Hammad, "Derne'deki selde ölenlerin sayısı 3
    bini geçiyor" dedi. Libya doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe ise, Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını söylemişti.

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    Derne Belediye Meclis Üyesi Ahmed Emdur Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Derna'da çok sayıda bina ve konutun tamamen sular altında kaldığını; altyapının sel sularıyla sürüklendiğini, ana
    yolların yıkıldığını, kamu ve özel mülklerde önemli kayıpların olduğunu belirtti. Derne'nin yıkık bir kent
    haline geldiğini söyleyerek yardım çağrısında bulunan Emdur, "Derne yıkık bir kent haline geldi. Acilen uluslararası müdahaleye ihtiyacımız var. Deniz yollarının acilen açılmasını gerekiyor. Çünkü kente ulaşan tüm kara yolları yıkıldı, sadece tek bir yol kaldı. Ondan da geçiş zor." diye konuştu.

    CANSIZ BEDENLER SOKAKLARDA TOPLANDI

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    Alwasat Libya'nın haberine göre, Derna sokaklarında sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri toplu cenaze işlemleri için toplandı.

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    Derna'nın doğunda bulunan Martuba mezarlığına 300 ceset toplu bir şekilde gömüldü.

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    Acil Tıp ve Destek Merkezi, Al-Marj'ın kuzeydoğusundaki Battah'ta sular altında kalan bölgelerden 17 ailenin kurtarıldığını, kayıp 8 aileyi arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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    40 YILIN EN YÜKSEK YAĞIŞI

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    Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, Meteoroloji verilerinin Cebel el-Ahdar bölgelerinde kaydedilen yağış miktarının yaklaşık 400 milimetreyi gösterdiğini ve bu miktarın Libya'da 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu belirtti. (AA-REUTERS)

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    sel Libya sel felaketi

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