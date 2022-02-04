Limonu böyle kullanmak aklınıza gelmemiştir! Olacaklara inanamayacaksınız

Limon faydaları saymakla bitmeyen besinlerin başında geliyor. Şifalı bir meyve olan limon aynı zamanda C vitamini deposudur. Limonla yapılacak şeylerin başında suyunu sıkıp içmek gelse de, şimdi size inanılmaz bir faydasını açıklayacağız. Özellikle soğuk havalarda hastalıklara karşı en büyük koruyucunuz olacak.

Yemek ve salatalara sos olarak kullanılsa da doğal yaşamı tercih edenlerin ev temizliğinde de kullandığı limon, oldukça farklı amaçlarla kullanılıyor. Limonun sağlık problemlerini de çok iyi geldiği bilinen bir gerçek.

C VİTAMİNİ DEPOSU LİMON

Çoğu zaman doğal bir ilaç olarak tüketilen limon, en önemli besinlerden biri olarak kabul ediliyor.

C vitamini deposu olan limonun en büyük faydası ise grip sırasında topuk ve ayak altına sürülerek kullanıldığında ortaya çıkıyor.

Peki ayak altına limon sürmenin faydaları nelerdir? İşte sizler için topuklara limon sürmenin faydalarını derledik.

AYAK ALTINA LİMON SÜRMENİN FAYDALARI

Güçlü bir bağışıklık sistemi, kişilerin çeşitli hastalıklara yakalanmasına engel olur. Peki bağışıklık sisteminizi ayağınıza limon sürerek güçlendireceğinizi biliyor muydunuz?

Topuk ve ayakların emiş gücü yüksek olduğu için bu bölgelere sürdüğümüz maddeler hızlı bir şekilde bedenimize yayılır.

Limonu ayak altına sürmek, gribal enfeksiyon, soğuk algınlığı ve öksürük başta olmak üzere birçok sağlık problemine iyi gelir.

NASIL UYGULANIR?

Ortadan ikiye böldüğünüz limonun üzerine bir miktar kaya tuzu veya deniz tuzu dökün. Daha sonra tuzlanmış limonu, topuk kısmından başlayarak ayağınızın her yerine dairesel hareketlerle sürün.

Bu yöntemi, masaj şeklinde yaklaşık 10 dakika uygularsanız grip enfeksiyonunu hızlıca atmış olacaksınız.

LİMON GRİBE İYİ GELİR Mİ?

Bolca C vitamini içeren limon, özellikle kış hastalıkları karşısında bünyeyi ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için tüketilmesi ideal bir ağaç meyvesidir. Akciğerleri ve boğazları yumuşatma etkisine sahip olan limon, öksürüğe de iyi gelir.

Gribe karşı da oldukça etkili olan limonun, hem grip olmadan önce hem de grip olduktan sonra mutlaka tüketilmesi önerilir. Eğer gripseniz limonu, sıcak su ve bal ile veya bitkisel çaylar ile birlikte tüketebilirseniz.



