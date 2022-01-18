Hem sağlıklı hem de çok pratik! Kaloriferlere limon kabuğu koyarsanız...

Limonları kullandıkların sonra kabuklarını çöpe atanlardansanız, bu haberden sonra artık ziyan etmeyeceksiniz.

Kış aylarında etkili olan soğuk havalar, petekleri açtırdı. Peteklerden yayılan sıcaklık ile birlikte odadaki nem oranı da azalıyor. Çoğu zaman kuruluk olarak hissettiğimiz nemsiz havayı gidermek için peteklerinin yanına su koyarız. Ancak pek bilinmeyen bir şey daha var: Limon kabukları...

LİMON KABUKLARINI DEĞERLENDİRİN

Kış aylarında peteklerin üzerine limon, portakal ya da mandalina kabuğu koyulur. Bunun sebebi kış aylarında evdeki kokuyu güzelleştirmektir.

Kalorifer peteğinin üzerine limon koymanın sebebi, odada limon kokusunun verilmesinin amaçlanmasıdır.

Aynı zamanda ferah bir koku yayıldığından günün yorgunluğu ve stres için de gevşetici bir görev görür.

Limonun hoş aromasının yanı sıra anti-bakteriyel özelliği var ki bu da havadaki kötü kokuyu, mikropları ve bakterileri temizlemesine yardımcı oluyor. Bu özelliğiyle burun tıkanıklığına da iyi geliyor. Hem burnunuzu açıyor hem de daha fazla tıkanmasını önlüyor.



