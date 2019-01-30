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Lindsay Lohan yıllar sonra geri dönüyor

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SİNEMA TV  | 30.01.2019 08:27 | Son Güncelleme

Skandallarıyla gündemden düşmeyen Lindsay Lohan, Among the Shadows adlı filmle 6 yıl sonra beyazperdeye geri dönüyor.

En son 2013 yılında vizyona giren The Canyons filminde boy gösteren skandallar kraliçesi Lindsay Lohan, 6 yıllık aradan sonra Among the Shadows filmiyle beyazperdeye geri dönüyor. 32 yaşındaki İngiliz oyuncunun yeni filmi Among the Shadows’tan ilk fragman yayınlandı.

Lindsay Lohan filmde, devlet başkanı olacak kocasını birilerinin öldüreceği haberini aldıktan sonra kocasını korumak için dedektif tutan bir kadını canlandırıyor. Yönetmenliğini Tiago Mesquita’nın üstlendiği filmde Lindsay Lohan’a Charlotte Beckett, Gianni Capaldi ve Dominik Madani gibi isimler eşlik ediyor.

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Among the Shadows, ABD’de 5 Mart’ta gösterime girecek. Ülkemiz için vizyon tarihi henüz belirsizliğini koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Lindsay Lohan Among the Shadows fragman

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