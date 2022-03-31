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Lisede 1 şaka, 2 intihar! Kızlar tuvaletine itilen genç cinsel tacizden tutuklanınca kendini vurdu

31.03.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, liselilerin şakalaşması intiharla sonuçlandı. Okulda arkadaşının şaka amacıyla kızlar tuvaletine ittiği E.K. (19), hakkında 'cinsel taciz' iddiasıyla tutanak tutulunca av tüfeği ile yaşamına son verdi. Mahalleden arkadaşı R.B. (16) de Ercan K.'nin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması nedeniyle babası ile tartışmasının ardından kendini asarak, intihar etti. İşte 2 intiharla sonuçlanan olayın detayları!

Lisede 1 şaka, 2 intihar! Kızlar tuvaletine itilen genç cinsel tacizden tutuklanınca kendini vurdu

Dehşete düşüren olay, önceki gün Polatlı ilçesindeki Ticaret Meslek Lisesi'nde meydana geldi. 12'nci sınıf öğrencisi E.K.'yi, teneffüs sırasında arkadaşları şaka amacıyla kızlar tuvaletine itti. E.K. de içerideki kızların bağırması üzerine "Resminizi çektim" dedi. Kız öğrencilerin okul müdürüne şikayette bulunması üzerine okula polis sevk edildi.

Polisler, 'cinsel taciz' iddiasıyla tutanak tutarken, E.K.'nin telefonunda yapılan incelemede, söz konusu fotoğrafa rastlanılmadı. Okul çıkışı Mehmet Akif Mahallesi Kara Mustafa Caddesi'ndeki evine giden E.K., babasının av tüfeği ile kendini vurarak yaşamına son verdi. E.K.'nin cenazesi, dün mahallede kılınan namazın ardından toprağa verildi.

ARKADAŞININ EVİNE 100 METRE UZAKLIKTA KENDİNİ ASTI

E.K. ile aynı mahallede oturan, Çıraklık Eğitim Merkezi'nde eğitim gören R.B. de arkadaşının cenaze namazına katıldı. Cenazenin defnedilmesinin ardından eve giden R.B., sosyal medyada cinsel tacizle suçlanması sonrası intihar eden arkadaşı E.K. ile ilgili paylaşım yaptı. R.B.'ye, paylaşımı nedeniyle babası tepki gösterdi. Babasıyla tartışan R.B., evden çıktı. Gece eve dönmeyen R.B., bu sabaha karşı arkadaşının intihar ettiği evin 100 metre ilerisindeki düğün salonunun bahçesinde ağaçta asılı bulundu. Okula giden öğrenciler tarafından bulunan R.B.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. R.B.'nin babası, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İntiharlar ile ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Ankara
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