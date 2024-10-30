Lisede skandal! Kafeterya görevlisi öğrenciye göğüslerinin fotoğraflarını gönderdi: Tacizi böyle ifşa etti

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bir lisenin kafeteryasında görev yapan 39 yaşındaki Ashely Pearce isimli bir kişi reşit olmayan bir öğrenciye müstehcen fotoğrafları gönderdiği için tutuklandı. Durumu öğrenci polise ihbar etti.

GÖĞÜSLERİNİN FOTOĞRAFINI GÖNDERDİ

İsmi açıklanmayan ve reşit olmayan öğrenci Pearce'in kendisine sosyal medya uygulaması üzerinden +18 fotoğraflarını gönderdiğini söyledi. Pearce'i engelleyen öğrenci durumu anında polise haber verdi.

Şüpheli polise verdiği ifadesinde öğrencinin yaşının farkında olmadığını belirterek kendisini savundu. Taciz geçmişinin sorgulanabilmesi için Pearce'in sosyal medyadaki faaliyetlerini incelemeye başladı.