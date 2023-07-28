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    4. Lisede skandal! Öğrencilerini daha yüksek not vaadiyle kandırarak cinsel ilişkiye zorladı

    Lisede skandal! Öğrencilerini daha yüksek not vaadiyle kandırarak cinsel ilişkiye zorladı

    28.07.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Tayland’ın Isaan eyaletindeki Roi Et bölgesindeki bir lisede öğretmenin kız öğrencilerini daha yüksek not vaadiyle kandırarak cinsel ilişkiye zorladığı ortaya çıktı. İddiaya göre öğretmen, genç öğrencilerinden biriyle ilişkisi olduğunu kabul etti, ancak diğer kız öğrencilere herhangi bir şantaj yaptığını reddetti.

    Tayland’taki bir lisede görev yapan ismi açıklanmayan bir öğretmenin kız öğrencilerini daha yüksek vaadiyle kandırarak cinsel ilişkiye zorladığı ve görüntülerini çekerek şantaj yaptığı ortaya çıktı. Öğretmenin 14 yaşındaki bir öğrencisiyle ilişki ifşa edilirken söz konusu öğrencinin notları kötü olduğu ve okulda ilerleyemediği için öğretmeniyle görüştüğü ve öğretmenin reşit olmayan öğrencisini evine çağırdığı iddia edildi.

    ÖĞRENCİLER İFŞA ETTİ

    Öğrencileriyle daha yüksek not pazarlığı yapan öğretmenin sırrı, başka bir kız öğrencinin öğretmeniyle ilişki yaşadığını arkadaşına söylemesiyle ortaya çıktı. İki kız öğrencinin de öğretmeniyle ilişki yaşaması üzerine durum velilere yansıdı ve okul yönetimi bilgilendirildi. Öğretmene ilişkin soruşturma devam ederken görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

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    cinsel ilişki Öğretmen Tayland öğrenci

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