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Litvanya şokta! Uçak binaya çarptı: Büyük patlama yaşandı, ölü ve yaralılar var

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.11.2024 09:55
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Litvanya'da az rastlanan bir olay gerçekleşti! Uçak, 12 kişinin yaşadığı binaya çarptı. Büyük bir patlamanın meydana geldiği olayda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Binada yaşayanlardan can kaybı olmadığı ve hepsinin tahliye edildiği belirtildi.

Litvanya şokta! Uçak binaya çarptı: Büyük patlama yaşandı, ölü ve yaralılar var

Litvanya’da uçak kazası meydana geldi. Almanya’nın Leipzig kentinden havalanan DHL firmasına ait 4 mürettebatlı kargo uçağı Litvanya’nın başkenti Vilnius yakınlarında iki katlı bir binaya düştü.

KORKUTAN PATLAMA

Büyük patlamanın meydana geldiği kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

BİNADAN KURTULDULAR

Yetkililer, olay yerine sevk edilen ekiplerin yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Uçak mürettebatının 2’sinin pilot, 2’sinin ise kargo firması çalışanı olduğu aktarıldı.

Hükümete bağlı Ulusal Kriz Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, uçağın düştüğü binanın 12 sakininin hayatta olduğu ve tahliye edildiği bildirildi.

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