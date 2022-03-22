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Lokum gibi yumuşacık et sote tarifi! Et sote nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

22.03.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Et sote özellikle kalabalık sofralarda bulunması gereken akşam yemeklerinin vazgeçilmez ana yemeklerinden biridir. Eğer yemekte et varsa; bu hem lezzet hem de yerken verdiği hissiyat açısından yumuşacık olmalıdır. Bu yemeğin yapımında dikkat edilmesi gereken ipuçları vardır. Peki Et sote nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Lokum gibi yumuşacık et sote tarifi ve malzemeleri haberimizde...

Lokum gibi yumuşacık et sote tarifi! Et sote nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Et sote yapımında dikkat edilmesi gereken ilk şey, dana etinin sotelik olacak şekilde ufak ufak doğranmasıdır. Öte yandan malzemelerin doğru seçimi ile ortaya çıkan lezzet renkli biberlerle de süslenebilir. Bu kapsamda et sote nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtı internette araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için lokum gibi yumuşacık et sote tarifi ve malzemelerine haberimizde yer verdik.

ET SOTE TARİFİ

En çok tercih edilen ana yemeklerden biri olan et sote, et ile yapılabilecek en kolay yemeklerden biridir. Et, soğan, biber, domates, salça, sıvı yağ, tuz ve baharatlar gibi kolay bulunan malzemelerle yapılan bu yemek yaklaşık 30 dakikada hazırlanabilmektedir.

Et sote nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

ET SOTE NASIL YAPILIR?

Dana etini sotelik olacak şekilde küçük küçük doğrayın.

Domateslerin de kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın.

Biberlerin içlerini temizleyip biraz büyük boyutlarda doğrayın.

Son olarak soğanı yemeklik doğrayın.

Ardından uygun bir tencerede yağı kızdırın.

Etleri tencereye ekleyerek etraflarını mühürleyene kadar yüksek ateşte karıştırın.

Suyunu çeken etlere soğan ve biberleri de ilave edin. Karıştırarak kapağını kapatın.

Sebzeler diriliğini kaybedene kadar soteleyin ve sonrasında domates ile salçayı ilave edin.

Güzelce kavurun ve tencerenin kapağını kapatarak orta ateşte pişirmeye devam edin.

Domateslerimiz de kavrulduktan sonra sıcak suyu ve dilediğiniz baharatları, tuzu ekleyerek tencerenin kapağını kapın.

Kısık ateşte etler yumuşayana kadar pişirin.

Yemeğinizi soğumadan servis edebilirsiniz.

Et sote nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

ET SOTE MALZEMELERİ NELERDİR?

350 gram sotelik et
1 adet kuru soğan
2-3 adet biber
2-3 adet domates
1 yemek kaşığı salça
Yarım kahve fincanı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karışık baharat

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