Lottie Tomlinson minik bikinisiyle sere serpe uzandı! Beğeni butonu çöktü

One Direction'ın üyelerinden Louis Tomlinson'ın 1998 doğumlu model kardeşi Lottie Tomlinson iddaialı tarzı ve cesur pozları ile dikkat çekiyor.
24 yaşındaki Lottie Tomlinson'ın minik bikinisiyle verdiği pozlar sosyal medyada olay oldu.
Ünlü ismin iddialı fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.
Ünlü modele takipçileri; 'Rüya kız', 'Çok güzelsin', 'Güzellik gerçekten Tomlinson ailesine ait' gibi yorumlar yaptılar.
Sosyal medya hesabından yaptığı cesur pozları ile dikkat çeken Tomlinson'ın Instagram hesabında 4,8 milyon takipçisi bulunuyor.