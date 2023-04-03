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  4. Lottie Tomlinson minik bikinisiyle sere serpe uzandı! Beğeni butonu çöktü

Lottie Tomlinson minik bikinisiyle sere serpe uzandı! Beğeni butonu çöktü

03.04.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran müzik grubu One Direction'ın üyelerinden Louis Tomlinson'ın kardeşi olan Lottie Tomlinson sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Tomlinson bu defa minik bikinisiyle sere serpe uzandı. Ünlü ismin iddialı pozlarına adeta beğeni yağdı.

Lottie Tomlinson minik bikinisiyle sere serpe uzandı! Beğeni butonu çöktü

One Direction'ın üyelerinden Louis Tomlinson'ın 1998 doğumlu model kardeşi Lottie Tomlinson iddaialı tarzı ve cesur pozları ile dikkat çekiyor.

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24 yaşındaki Lottie Tomlinson'ın minik bikinisiyle verdiği pozlar sosyal medyada olay oldu.

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Ünlü ismin iddialı fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Ünlü modele takipçileri; 'Rüya kız', 'Çok güzelsin', 'Güzellik gerçekten Tomlinson ailesine ait' gibi yorumlar yaptılar.

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Sosyal medya hesabından yaptığı cesur pozları ile dikkat çeken Tomlinson'ın Instagram hesabında 4,8 milyon takipçisi bulunuyor.

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