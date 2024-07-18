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  4. Love Island'ın şampiyonu Ekin Su Arda Güler'le bir araya geldi! O kare gündem oldu

Love Island'ın şampiyonu Ekin Su Arda Güler'le bir araya geldi! O kare gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.07.2024 08:39
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İngiltere'nin müstehcen yarışması Love Island/Aşk Adası'na katılarak birinci olan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, yıldız futbolcu Arda Güler'le bir araya geldi. Ünlü ismin spor spor salonundan paylaştığı kare kısa sürede gündem oldu.

Love Island'ın şampiyonu Ekin Su Arda Güler'le bir araya geldi! O kare gündem oldu

MYNET- Daha önce 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu müstehcen olayların yaşandığı Aşk Adası yarışmasına katılarak birinci olmuştu.

EKİN

Partneri Davide Sanclimenti ile 50 bin sterlinlik ödülü paylaşan Ekin Su Cülcüloğlu, 11 aylık bir ilişkinin ardından haziran ayında ayrıldıklarını duyurmuştu.

ekin su

BU KARE GÜNDEMDE!

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ekin Su son dönemin parlayan futbolcularından Arda Güler ile bir araya geldi. Aynı spor salonunda bulunan ikili yan yana poz verince o kare kısa sürede gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler Ekin Su Cülcüloğlu aşk adası
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