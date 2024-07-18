Love Island'ın şampiyonu Ekin Su Arda Güler'le bir araya geldi! O kare gündem oldu

MYNET- Daha önce 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu müstehcen olayların yaşandığı Aşk Adası yarışmasına katılarak birinci olmuştu.

Partneri Davide Sanclimenti ile 50 bin sterlinlik ödülü paylaşan Ekin Su Cülcüloğlu, 11 aylık bir ilişkinin ardından haziran ayında ayrıldıklarını duyurmuştu.

BU KARE GÜNDEMDE!

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ekin Su son dönemin parlayan futbolcularından Arda Güler ile bir araya geldi. Aynı spor salonunda bulunan ikili yan yana poz verince o kare kısa sürede gündem oldu.