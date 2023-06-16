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  4. Love Island sunucusu Maya Jama'dan iddialı seçim! Dekoltelerine bir bakan bir daha baktı

Love Island sunucusu Maya Jama'dan iddialı seçim! Dekoltelerine bir bakan bir daha baktı

16.06.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022'de Love Island'ın yeni sunucusu olarak duyurulan Maya Jama iddialı seçimleriyle dikkat çekiyor. Son olarak kırmızı transparan elbisesiyle dikkat çeken sunucu hayranlarından yine tam not aldı.

Müstehcen anların yaşandığı Aşk Adası'ndan sunucu da her sezon oldukça önemli oluyor. Genellikle seçmelerle seçilen seksi sunucu bu sefer direkt kabul edilen bir isim.

Love Island sunucusu rolü için seçmelere katılmak zorunda olmadığını ve "hemen" evet dediğini açıklayan Maya Jama en az yarışmacılar kadar konuşulan bir isim.

Derin dekolteli seçimleriyle yarışmada öne çıkan sunucu son olarak bir partiye katıldı.

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Maya Jama, yaz partisinde poposunu yarı transparan kırmızı bir elbiseyle sergilerken dikkatleri üzerine çekti.

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Derin dekoltesiyle elbisesini kontrol etmeye çalışırken tüm gözleri üzerine çeken sunucu hayranlarından tam not aldı.

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28 yaşındaki Love Island sunucusu parti girişinde de hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı ve bol bol da selfie çektirdi.


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