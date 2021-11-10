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LTE destekli Oppo A95 için geri sayım!

10.11.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde de müşteri kitlesine sahip olan Oppo yeni modeli A95 için geri sayıma geçmiş durumda. Hatırlanacağı üzere Oppo birkaç ay önce 5G desteğine sahip uygun fiyatlı modeli A95 5G’yi satışa sunmuştu.

LTE destekli Oppo A95 için geri sayım!

Şimdi de A95 5G ile aynı tasarım hatlarına sahip olan A95 modeli geliyor. Sizlerin de tahmin edebileceği üzere bu iki model arasındaki en büyük fark desteklenen mobil şebekeler tarafında olacak. A95 5G modelinde 5G destekli MediaTek tabanlı bir yonga seti kullanılırken, A95’te ise 5G desteği bulunmayan bir yonga seti tercih edilecek.

OPPO A95 İÇİN İLK BİLGİLER GELDİ

Geçtiğimiz gün bu telefona dair ilk bilgiler de ortaya çıktı. Oppo’nun sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan bir videoya göre A95 modelinde 8GB RAM yer alacak. Ayrıca sanal RAM desteği sayesinde bu kapasite 13GB’a kadar çıkarılabilecek.

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33W hızlı şarj desteği ile gelecek olan modelde 5000 mAh’lık ortalamanın üzerinde bir batarya kullanılacak. Kutudan ilk çıktığında Android 11 ile çalışacak olan telefonun 275 euro gibi bir fiyata sahip olacağı düşünülüyor. Bu telefonun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsiz diyebiliriz.

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