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Lübnanlı iş adamı 110 milyon dolarlık mega yatıyla Fethiye'de! 2 milyon liralık yakıt aldı

22.08.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zengin 20 Arap iş adamı arasında yer alan Lübnanlı Taha Mikati'ye ait Chopi Chopi isimli mega yat Fethiye'ye demirledi. 110 milyon dolar değerindeki mega yata 2 milyon liralık yakıt ikmali yapıldı.

Lübnanlı iş adamı 110 milyon dolarlık mega yatıyla Fethiye'de! 2 milyon liralık yakıt aldı

4 milyar dolar servete sahip olduğu belirtilen telekomünikasyon şirketleri sahibi Lübnanlı iş adamı Taha Mikati'nin aile evi olarak adlandırdığı dünyanın en güzel yatları arasında yer alan Chopi Chopi isimli megayat, Fethiye Limanı'na demirledi. Yunanistan adalarından Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenilen içinde iş adamı Taha Mikati ve aile yakınlarının yer aldığı 2 bin 421 grostonluk 80 metre uzunluğundaki mega yat ile Yunanistan ve Türkiye kıyılarını gezen Mikati, yakınlarıyla tatil yapıyor.

2 MİLYON LİRALIK YAKIT İKMALİ YAPILDI

Sabah saatlerinde Fethiye İskelesi'ne demirleyen yattan iniş yaparak, Dalaman Havaalanı'na gidecek iş adamı Taha Mikati'nin yakınlarına ait 20 bavul ve çeşitli büyüklükte çantalar indirilip, gümrükten geçti. Bu sırada 8 tankerle yaklaşık 2 milyon TL’lik 80 bin litre akaryakıt ikmali yapıldı. Yatın Fans Maritin şirketine ait olduğu, Taha Mikati ve yakınlarının yeniden mega yatla Yunanistan'ın Rodos Adası'na gideceği öğrenildi.

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YATIN DEĞERİ 110 MİLYON DOLAR

80 metrelik lüks mega yat, İtalyan mimarlar Laura Sessa, Giovanni ve Paola Zuccon ile birlikte inşa edildi ve türünün en büyüğü arasında. 110 milyon doların üzerinde olan tüm yatın tamamlanması 660 bin saat sürdü ve yer değiştirme gövdesi alüminyum ve çelikten yapıldı.

31 MÜRETTEBAT VE 9 PERSONELİ VAR

Aslen eğlence amaçlı kullanım için “aile evi” olarak tasarlanan Chopi Chopi, beş lüks çift kabin, özel VIP teraslı özel bir süit, altı geniş açık güverte, alt güvertede bulunan 100 metrekarelik plaj kulübü içeriyor. Mega yatın birden fazla yemek ve salon alanı ile iki asansörü de var. Yüzen ev, herhangi bir zamanda 12 konuk ağırlayabilir ve yaklaşık 31 mürettebat ve 9 personel istihdam ediyor. Ayrıca, gemi benzersiz bir dairesel pilot ev, sauna, Türk hamamı ve masaj odası ile tam bir günlük SPA ve arkada bulunan bir helikopter pisti bulunuyor. Chopi Chopi beş yıl önce, 2014 Dünya Yat Kupası'nı evine götürdü. Ondan önce de Showboats Tasarım Ödülleri, 2014 yılında En İyi İç Dekorasyon Ödülü; 2014 Dünya Süperyat Ödülleri'nde Hakem Heyeti ve 2013 Yılı Teknesi ödüllerini aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fethiye Lübnan arap iş adamı
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