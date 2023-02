Maç yayını esnasında porno sesleri yankılandı: 'Siz de duydunuz mu?'

BBC, canlı yayınlanan FA Cup programı sırasında duyulan porno sesleri sonrası özür diledi. Olay, Wolverhampton ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmaya ilişkin canlı yayın sırasında meydana geldi.

BBC sunucusu ve eski İngiliz milli futbolcu Gary Lineker'in, konukları Paul Ince ve Danny Murphy ile konuştuğu anlarda, yayın porno sesleriyle bölündü. Lineker gülümseyerek, "Bence birilerinin telefonuna bir şeyler gönderiliyor. Ekran başında da duyuyor musunuz bilmiyorum" dedi. BBC olayın soruşturulduğunu duyurdu.

Maçın başlamasının ardından Lineker, Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Paylaştığı gönderide Lineker, "Dekor arkasına yapıştırılmış şekilde bunu bulduk" dedi ve bir cep telefonu fotoğrafı paylaştı.

Lineker olayı "sabotaj" olarak nitelemesine rağmen tweet'ine kahkaha emojisi ekledi ve bunun "komik" olduğunu söyledi.

Lineker, ilk olarak bu seslerin, konuklarından birisinin telefonuna gönderilen bir videodan geldiğini sandığını açıkladı. Ancak bir noktada bunun bir şaka olduğunu anladığını dile getirdi.

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. ???????????? pic.twitter.com/ikUhBJ38Je