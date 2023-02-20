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Maç yayını esnasında porno sesleri yankılandı: 'Siz de duydunuz mu?'

20.02.2023 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBC, canlı yayınlanan FA Cup programı sırasında duyulan porno sesleri sonrası özür diledi.

Maç yayını esnasında porno sesleri yankılandı: 'Siz de duydunuz mu?'

BBC, canlı yayınlanan FA Cup programı sırasında duyulan porno sesleri sonrası özür diledi. Olay, Wolverhampton ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmaya ilişkin canlı yayın sırasında meydana geldi.

"EKRAN BAŞINDA DA DUYUYOR MUSUNUZ?"

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BBC sunucusu ve eski İngiliz milli futbolcu Gary Lineker'in, konukları Paul Ince ve Danny Murphy ile konuştuğu anlarda, yayın porno sesleriyle bölündü. Lineker gülümseyerek, "Bence birilerinin telefonuna bir şeyler gönderiliyor. Ekran başında da duyuyor musunuz bilmiyorum" dedi. BBC olayın soruşturulduğunu duyurdu.

DEKOR ARKASINA YAPIŞTIRILMIŞ TELEFON BULUNDU

Maçın başlamasının ardından Lineker, Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Paylaştığı gönderide Lineker, "Dekor arkasına yapıştırılmış şekilde bunu bulduk" dedi ve bir cep telefonu fotoğrafı paylaştı.

Lineker olayı "sabotaj" olarak nitelemesine rağmen tweet'ine kahkaha emojisi ekledi ve bunun "komik" olduğunu söyledi.

Lineker, ilk olarak bu seslerin, konuklarından birisinin telefonuna gönderilen bir videodan geldiğini sandığını açıkladı. Ancak bir noktada bunun bir şaka olduğunu anladığını dile getirdi.

Yayını bölen ses Lineker'e göre öyle yüksekti ki başkalarının konuştuğu hiçbir şeyi duymasına izin vermiyordu.

"BUNU BANA SÖYLESEYDİNİZ, DEHŞETE DÜŞERDİM"

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BBC sunucusu, komik bir şaka olarak nitelediği olayla ilgili BBC'nin neden özür dilediğini de sorgulayarak, "Özür dilememizi gerektirecek bir şey yok" dedi ve gülerek şunları ekledi: "Eğer bana bu sabah, akşamki yayında bir porno skandalıyla ilgili konuşacağımı söyleseydiniz, dehşete düşerdim."

Öte yandan YouTube fenomeni ve şaka videoları çeken Daniel Jarvis, olayın arkasında kendisinin bulunduğunu ileri sürdü.

Jarvis, daha önceden bir kriket maçında sahaya izinsiz girmekten sekiz hafta hapis cezası almıştı. Cezası iki yıl ertelenen Jarvis, İngiltere ve Galler'de herhangi bir spor müsabakasına girmekten men edildi ve Jarvis'e 12 ay boyunca yurt dışına çıkma yasağı getirildi. (BBC)

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