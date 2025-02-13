Maçın ortasında kameralara büyü yaparken yakalandı! Super Bowl'da inanılmaz görüntüler: "Gerçekten işe yaradı"

MYNET|DIŞ HABERLER New Orleans'taki Super Bowl LIX'te Birds'ün Chiefs'i üç kez şampiyonluğa taşımasını engellemesinin ardından , 29 yaşındaki oyun kurucu Mahomes , bu kaybı 'dünyanın en kötü olayı' olarak nitelendirdi. NFL Şampiyonası maçında Chiefs'in yıldızı iki kez topu kaptırdı ve bunlardan biri Eagles'ın köşe savunmacısı Cooper DeJean tarafından gole çevrildi.

Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan bir klipte , Eagles forması giyen yeşil giysili bir kadının, bir vudu bebeğine iğne batırırken sürekli ileri geri sallandığı görülüyor. Minyatür adam, Chiefs'in beyaz ve kırmızı üniformasını giymişti ve Mahomes'in 15 numaralı formasını taşıyordu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Super Bowl'da kadının büyücülük yaptığına dair video hızla yayıldı ve binlerce yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "ABD'de her şeyi gördüğünüzü sandığınızda bu oluyor... Bir kadın Super Bowl sırasında büyü yaparken yakalandı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu bebek birinin temsili, dolayısıyla o bebeğe ne yapıyorsa aynı şey aynı zamanda birine de oluyor, Aman Tanrım" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten işe yaradı" yorumunu yaptı.

SUPER BOWL NEDİR?

Super Bowl, ABD'de her yıl düzenlenen Amerikan futbolu ligi National Football League'in şampiyonluk maçıdır. Super Bowl'da

National Football Conference (NFC) şampiyonu ile American Football Conference (AFC) şampiyonu karşı karşıya gelirler.