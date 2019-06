macOS Catalina Public Beta güncellemesi yayınlandı

Bir çok yenilik ile gelen macOS Catalina’nın ilk Public Beta sürümünü yüklemeden önce mutlaka Mac’inizin yedeğini almanız gerekiyor. Eğer bu sürümü beğenmezseniz, bir önceki macOS sürümüne dönmek için Mac’i sıfırlamanız gerektiğini belirtelim. Son olarak macOS Catalina ile 32 Bit uygulamalara olan desteğin kesildiğinin altını çizelim.

macOS Catalina alan modeller



MacBook (2015 ve sonrası)

MacBook Air (2012 ve sonrası)

MacBook Pro (2012 ve sonrası)

Mac mini (2012 ve sonrası)

iMac (2012 ve sonrası)

iMac Pro (2017)

Mac Pro (2013 ve sonrası)

macOS Catalina Public Beta nasıl yüklenir?



1.Adım: Mac’iniz üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.

2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download the macOS Public Beta Access Utility” seçeneği bulunuyor. Buradan uygulamayı indirin ve yükleyin.

4.Adım: Uygulama yükledikten sonra güncellemeler otomatik olarak denetlenecektir. Güncelleme denetimi bittikten sonra macOS Catalina sürümü indirilecektir.

Volkswagen lityum-iyon piller için Northvolt’a 1 milyar dolar yatırım yapacak!