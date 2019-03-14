HABER

Maduro harekete geçti! 'Karanlık saldırı' için flaş hamle!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.03.2019 00:12 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, tüm ülkeyi karanlıkta bırakan, iletişimi ve internet erişimini sekteye uğratan elektrik kesintisine neden olduğunu değerlendirdikleri sabotajı araştırmak için Rusya, Çin, İran ve Küba'dan uzmanlarla bir komisyon kurulacağını duyurdu.

Maduro harekete geçti! 'Karanlık saldırı' için flaş hamle!

Venezuela'da tüm ülkeyi karanlığa gömen ve artık büyük ölçüde giderilen elektrik kesintisine neden olan "sabotajı" araştırmak için komisyon kuruluyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 7 Mart'ta ülkenin neredeyse tamamını ışıksız bırakmasının yanında iletişimi ve internet erişimini de sekteye uğratan elektrik kesintisinin ardından yapılan çalışmalarla ilgili başkent Caracas'ta kurulan kriz merkezinde denetlemelerde bulundu.

Kesintiyi ülkenin doğusunda Guri olarak bilinen Simon Bolivar Hidroelektrik Santrali'ne düzenlenen ve birden fazla aşamaya sahip bir sabotaj olarak değerlendiren Maduro, bu sabotajı araştırmak için Rusya, Çin, İran ve Küba'dan uzmanlarla bir komisyon kurulması talimatı verdiğini aktardı.

Söz konusu ülkelerin "Siber saldırılar konusunda büyük tecrübesi" bulunduğunu belirten Maduro, komisyonun Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in sorumluluğunda olduğu bilgisini paylaştı.

HÜKÜMET SU SORUNUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR

Kesintinin ardından hizmet veremeyen ve Venezuelalıları su kaynaklarına hücum ettiren şebeke suyu yokluğu ise hükümetin karşısında en büyük sorun olarak durmaya devam ediyor.

Bu konuda da "Mavi Tanker" isimli acil müdahale planını devreye aldıklarını söyleyen Maduro, hükümetin yaklaşık bir yıl önce uygulamaya koyduğu "vatan kartı" sahiplerine dağıtılmak üzere 50 bin tanker suyun hazır tutulduğunu kaydetti.

ÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİNİN GİDERİLMESİ İÇİN YARDIMA HAZIR

Öte yandan iktidara yakın Ultimas Noticias internet haber sitesine göre Çin hükümeti, Venezuela'daki elektrik kesintisinin tamamen giderilmesi için yardım etmeye hazır.

Ülkesindeki bir basın toplantısında konuya ilişkin konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, "Çin, elektriklerin tamamen sağlanması için gerekli tüm teknik desteği ve yardımı Venezuela'ya sağlamaya hazır." ifadelerini kullandı. (AA)

Yolcu uçağından çığlıklar yükseldi! Havada korkunç anlarYolcu uçağından çığlıklar yükseldi! Havada korkunç anlar
Türkiye'den AP Kararına Sert TepkiTürkiye'den AP Kararına Sert Tepki
ABD Golan Tepeleri için "İsrail işgali altında" tanımını kullanmadıABD Golan Tepeleri için "İsrail işgali altında" tanımını kullanmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Venezuela Nicolas Maduro elektrik kesintisi

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den güldüren gaf!

Meral Akşener'den güldüren gaf!

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ve Sergen için resmi açıklama!

Ve Sergen için resmi açıklama!

'Ekonomi iyi gitmiyor' dedi ve çok sert eleştirdi: Vatana ihanettir

'Ekonomi iyi gitmiyor' dedi ve çok sert eleştirdi: Vatana ihanettir

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Boeing 737 MAX uçuşlarını durdurdu

Trump'tan flaş karar: Hepsini durdurdu

ABD, Golan Tepeleri için ilk kez 'İsrail kontrolündeki' ifadesini kullandı

ABD, Golan Tepeleri için ilk kez 'İsrail kontrolündeki' ifadesini kullandı

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye raporuna onay

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

Brezilya'da okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Ülke şokta! Okula girip rastgele ateş açtılar

Mısır'daki Balina Vadisi görenleri büyülüyor

Mısır'daki Balina Vadisi görenleri büyülüyor

Maduro'dan halka: Dua edin!

Maduro'dan halka: Dua edin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.