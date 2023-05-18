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Magazin gündeminden düşmüyor! Şarkıcı Mabel Matiz'in esas mesleği ortaya çıktı, görenler şaştı kaldı

18.05.2023 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Esas adı Fatih Karaca olan Matiz'in esas mesleği duyanları hayrete düşürdü. Gerçek mesleği müzisyenlik olmayan ünlü sanatçının eski tarzı da oldukça konuşuldu.

Magazin gündeminden düşmüyor! Şarkıcı Mabel Matiz'in esas mesleği ortaya çıktı, görenler şaştı kaldı

İlk albümünden bu yana şarkılarıyla geniş kitlelere hitap eden Mabel Matiz, son dönemde Aferin isimli şarkısı ile çokça konuşulmuştu. Yıllar öncesinden kalma bir fotoğrafı ortaya çıkan ünlü sanatçı, eski halleri ve mesleğiyle duyanları şoke etti.

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Ünlü şarkıcının İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olduğu ve asıl mesleğinin diş hekimliği olduğu ortaya çıktı.

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Aslen Mersin'li olan Mabel Matiz, kısa bir süre öncesi annesini kaybetmişti.

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Küçük yaşlardan itibaren söz yazarlığı ve müzikle de uğraşan şarkıcı, diş hekimliği okumuş olsa da müzisyenliği seçmiştir.

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ADINI BİR ROMANDAN ALMIŞ

Matiz verdiği bir röportajda çocukken yoğun olarak yaşadığı kekemelik, kendini ifade edememe durumu yaşadığını ve bu durumun onu yazmaya yönelttiğini söylemişti.

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Ünlü sanatçının adı, Kumral Ada Mavi Tuna romanında yer alan "Tuna" karakterinin takma adı "Mabel" ve "çok sarhoş, düşkün kimse" anlamlarına gelen Eski Yunanca kökenli kelime matizin birleşiminden oluşuyor.

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