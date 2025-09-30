Gardırobunuzu next level’a taşıyın! Ünlülerden ilham alan kombinler

Ünlülerin tercih ettiği parçalar, aslında günlük hayatta da kolayca uyarlanabilecek kadar ulaşılabilir. Bu seçkide, modern kesimli ceketlerden zamansız gömleklere, spor şıklıkla konforu buluşturan jean’lerden basic tişörtlere kadar iyi görünmeye dair birçok ilham bulabilirsiniz. Tarzınızı ünlülerin cool kombinlerinden esinlenerek oluşturmak ve gündelik giyiminizi yükseltmek için alternatif parçalara yer verdik. Daha fazla detay için gelin, içeriğe geçelim!

1. Boran Kuzum | WWF Market Kızıl Tilki Üniseks Sherpa Ceket

WWF Market Kızıl Tilki Üniseks Sherpa Ceket, soğuk havalarda hem tarzını korumak hem de rahat etmek isteyenler için harika bir seçim! Sherpa kumaştan üretilen ceket, %100 geri dönüştürülmüş polyesterden yapılmış olmasıyla da çevre dostu bir duruş sergiliyor. Relaxed-fit kesimi sayesinde oversize şıklığı anında yakalayabilir, kombinlerinize modern bir hava katabilirsiniz. Kızıl tilki tasarımıyla doğadan ilham alan parça, sokak stilinde fark yaratmak isteyenler için çok iyi bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

“Her yıl bir rengini almadan duramıyorum. Mavi, bej, bu yıl da siyah olsun dedim. Kullandığım tüm WWF ürünler gibi süper performans.”

“İnternet alışverişinde görsellerin gerçeği yansıtması çok önemli. Dolayısıyla bu ceketin görseli de ne kadar yumuşacık, sıcacık tutan bir yapısı ve oldukça tarz olduğunu anında hissettiriyor. Çokça teşekkürler, emeğinize sağlık.”

2. Mert Yazıcıoğlu | Levi's 501 Original Jeans Kot Pantolon

Jean dendiğinde akla gelen ilk model olan Levi’s 501, düz kesimi ve bele oturan regular fit yapısıyla günlük giyime kolayca uyum sağlıyor. İster paçalarını katlayarak spor bir görünüm yakalayın ister klasik bir ceketle tamamlayın, her durumda sizi cool gösteriyor. Ayrıca, üstüne vintage bir t-shirt ve deri ceket atarak asi bir görünüm oluşturabilir ya da beyaz bir gömlek ve blazer ceketle daha sofistike bir kombin yaratabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Tam kalıp, bedeniniz ne ise onu alın. Çok kaliteli ve kusursuz bir ürün, rengi resimdeki ile ayni koyu mavi, ben çok beğendim.”

“Kalıbı, kesimi, rengi ve yumuşak kumaşı... Mükemmel uyum!”

3. Furkan Andıç | Danger Kaşe Kaban

Kışın hem sıcak kalıp hem de şıklığından ödün vermek istemeyenler için ideal bir parça olan Danger kaban, kalın kaşe kumaşı sayesinde soğuğa karşı maksimum koruma sunarken modern kesimiyle de her kombini tamamlıyor. Siyah, lacivert ve gri gibi zamansız renk seçenekleriyle işten günlük hayata kadar her ortamda kullanabileceğiniz kabanın yandan cepli düğmeli tasarımıyla hem işlevsel hem de stil sahibi bir görünüm elde edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok güzel bir ürün geldi, uzunluğu: duruşu, kalıbı. İç biye detayları kaşeyi çok daha güzel bir hale getirmiş.”

“Kaşe kumaşı çok beğendim, rengini de beğendim, resimlerden daha iyi.”

4. Mert Ramazan Demir | DeFacto Regular Fit Astarlı Blazer Ceket

Hem dinamik hem de modern görünmek isteyen erkekler için kurtarıcı bir parça olan DeFacto blazer ceket, ofis şıklığını günlük hayata taşımak isteyenler için mükemmel bir seçim! Regular fit kalıbı ve astarlı yapısıyla konforlu kullanım yaşatan blazer, polo tişörtlerden gömleklere kadar birçok parça ile zahmetsizce kombinlenebiliyor. Antrasit rengiyle her mevsim uyum sağlayan ceket, davetlerde ya da toplantılarda stilinizi bir adım öne çıkarıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Pantolonunu önceden almıştım. O kadar güzel ki ceketi de aldım. Tavsiye ediyorum çok şık duruyor.”

"Kumaşın dokusu ve kalıbı çok iyi.”

5. Burak Berkay Akgül | United Colors of Benetton Bağcıklı Keten Bermuda Şort

Yaz kombinlerinin vazgeçilmezlerinden olan United Colors of Benetton bermuda şort, hem rahatlığı hem de şıklığı bir arada sunuyor. Lastikli ve büzgülü beli sayesinde gün boyu konfor verirken cepli tasarımıyla da işlevsellik kazanan şortu basic tişörtler ya da keten gömleklerle kolayca uydurabilirsiniz. Regular kesimiyle ne çok dar ne de bol duran şort, stil sahibi beylerin favorisi olmaya aday bir parça!

Kullanıcılar ne diyor?

“Keten kumaş olması ve araba kullanırken çok rahat olması, çok memnun kaldık.”

“Ne kadar gevşek/sıkı istediğinize göre normal bedeninizden başlayarak iki beden alta kadar beden seçimi yapılabilir.”

6. Alp Navruz | Only & Sons Onsmelvin Kuş Tüyü Mont

Kış kombinlerini modern bir dokunuşla yükseltmek isteyenler için Only & Sons kapitone kuş tüyü mont tam bir kurtarıcı! %100 geri dönüştürülmüş polyesterden üretilen yapısıyla hem çevre dostu hem de dayanıklı. Dik yakası, fonksiyonel cepleri ve elastik manşetleriyle hem şıklık hem de pratikliği bir araya getiren mont, normal kalıbıyla bluzdan kazağa farklı parçalarla sorunsuzca uyum sağlayarak soğuk havalarda sizi sıcak tutarken stilinizi de ön plana çıkarıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Tam oturuyor, temiz ve düzenli bir ceket. Oğlum çok memnun.”

“Fiyatına göre iyi ve sağlam bir şişme mont. Kalitesinden gerçekten memnunum ve giymekten keyif aldım. Maalesef, fermuarı bir süre sonra koptu ve ceketi düzgün kapatamadım, ama bunu da hemen kendim hallettim. Bunun dışında harika.”

7. Burak Deniz | Danger Polo Yaka İnce Triko Tişört

Hem günlük hayatta hem de özel davetlerde modern bir görünüm arayanlar için Danger ince polo yaka triko tişört ideal bir seçim. Yumuşak ve nefes alabilen kumaşıyla terletmeden gün boyu konfor sunan tişört, slim fit kalıbıyla vücuda oturan zarif bir duruş yaratırken jean, chino veya şortlarla da zahmetsizce kombinlenebiliyor. Dört mevsim kullanılabilen parça, stilini sade ama etkili bir şekilde yükseltmek isteyen erkekler için birebir!

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok şık bir duruşu var. Tam ince, tiril tiril dedikleri gibi. Kendi bedeninizi alabilirsiniz.”

“Çok ince, ferah ve şık bir duruşu var, tam bedeninizi alabilirsiniz.”

8. Şükrü Özyıldız | Jack & Jones Keten Karışımlı Kargo Pantolon

Sokak stilinde çabasız şıklığı ön plana çıkarmak isteyenler için keten karışımlı Jack & Jones kargo pantolon tam bir joker parça. %55 keten ve %45 viskoz karışımıyla hem hafif hem de dayanıklı bir yapıya sahip olan pantolon, ön, yan ve arka cepleriyle fonksiyonel bir kullanım yaratıyor. Bej rengi sayesinde yazlık ve günlük giyime kolayca uyum sağlayan kargo pantolonla sahil yürüyüşlerinden arkadaş buluşmalarına kadar her ortamda harika kombinler yaratabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“İnce kumaş, bol kesim. Yazın rahat giyilir.”

“Kalıbı ve kumaş kalitesi güzel. Yazlık, çok rahat ve serin bir şekilde konforlu giyim sunacak bir ürün.”

9. Engin Öztürk | Levi's Classic Western Gömlek

Levi's'ın klasik denim western gömleği sağlam yapısı ve zamansız tarzıyla gardıropların olmazsa olmazı. %100 pamuktan üretilen dayanıklı kumaşı, çıtçıtlı cepleri ve batı stiline özgü detaylarıyla güçlü bir karakteri olan gömlek, hem gündelik hayatta hem de özel etkinliklerinde kullanılabilir tasarımıyla dayanıklı ve cool bir görünüm arayan erkekler için mükemmel bir alternatif!

Kullanıcılar ne diyor?

“Taşlanmamış ve yıkanmamış ham kot gömlek. Bu nedenle kumaş yapısı sert ve hafif parlak. Kesimi ne dar ne de bol.”

“Rahat ve kaliteli bir ürün. Bedeni biraz bol, bir beden küçüğü denenebilir.”

10. Edis | GIESTO Oversize Dökümlü Erkek Gömlek

Oversize kesimiyle salaş ama bir o kadar da modern bir duruş sunan GIESTO gömlek, stilini ön plana çıkarmak isteyenler için harika bir tercih. Dökümlü ve hafif kumaşı sayesinde gün boyu rahatlık verirken kırışık dokusuyla ütü derdini ortadan kaldıran gömleğin yaka düğme detayıyla hem klasik hem de modern kombinler oluşturabilirsiniz. Jean, jogger ya da chino pantolonlarla kolayca uyum sağlayan gömlekle her zaman cool bir görünüm elde edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Tam beden aldım çok iyi oldu. Renk ve kumaş kalitesi çok iyi. Hemen denedim ve tam istediğim gibi, kalıplar çok iyi.”

“Rengi, kumaşı ve dokusu çok güzel. Ben L beden aldım, eşim için doğum günü hediyesi olarak aldım. Kalitesi zaten muazzam.”

