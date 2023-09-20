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  4. Mahallede büyük panik! İkna çabaları sonuçsuz kaldı, herkesin gözü önünde intihar etti

Mahallede büyük panik! İkna çabaları sonuçsuz kaldı, herkesin gözü önünde intihar etti

20.09.2023 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da korku dolu dakikalar... Yağma suçundan aranması olan M.A. önce N.A.’yı silahla bacağından vurarak yaraladı. Kaçan şüpheli başka bir adreste elinde iki adet tabancayla bulundu. Polisleri görünce bir silahı polislere bir silahı da başına dayayan şüpheli mahalledekilere dehşet dolu dakikalar yaşattı. İkna çabalarına karşılık vermeyen M.A. herkesin gözü önünde başına ateş ederek intihar etti.

Mahallede büyük panik! İkna çabaları sonuçsuz kaldı, herkesin gözü önünde intihar etti

Ankara’da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs, polis ekiplerini görünce başına silah dayayınca mahallede paniğe neden oldu. İkna çabalarına karşılık vermeyen şahıs başına ateş ederek intihar etti.

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ÖNCE BİR KİŞİYİ YARALADI

Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde Bentderesi Dolmuş Durakları içerisinde M.A. isimli şahıs N.A.’yı silahla bacağından vurarak yaraladı. Yaralanan N.A. hastaneye giderken olay yerine gelen polis ekipleri olayı yağma suçundan aranması olan M.A.’nın işlediğini tespit etti. Olay yerinde 3 adet boş kovan bulan polis ekipleri kaçan M.A.’yı arama çalışmalarına başladı.

BİR SİLAHI KAFASINA DİĞERİNİ POLİSLERE DOĞRULTU

Ekipleri ilk olarak şahsın Etlik semtinde tespit edilen ilk adresi kontrol etti. Kaçan M.A. saat 17.00 sıralarında General Doktor Tevfik Sağlam Caddesi üzerinde elinde 2 adet tabanca ile bulundu. Fener Yolu sokağına giren şahıs polislerin dur ihtarına karşılık bir silahı kafasına diğer silahı ise polis ekiplerine doğrultarak karşılık verdi.

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KAFASINA SIKARAK İNTİHAR ETTİ

Başında silah dayalı vaziyette yürüyerek adresine kadar takip edilen şahıs ile müzakereler başladı. İkna çabalarına karşılık vermeyen M.A. başına ateş etti. Bölgede bekletilen ambulans ile hastaneye kaldırılan M.A. hayatını kaybederken, olay nedeniyle mahalleli paniğe yaşadı. (İHA)

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