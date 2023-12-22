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    4. Mahalleli balkondaki cinsel ilişki görüntülerini kaydetti! Çevrelerindekilere aldırış etmeden ilişkiye girdiler... Böyle ifşa edildiler

    Mahalleli balkondaki cinsel ilişki görüntülerini kaydetti! Çevrelerindekilere aldırış etmeden ilişkiye girdiler... Böyle ifşa edildiler

    22.12.2023 11:34 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Houston bölgesinde kaydedilen bir görüntü mahalleliyi şaşkına çevirdi. Günlük kiralık daire olarak kullanılan bir mülkteki kiracılar parti yapmaya karar verdi. Evde bir çiftin balkonda cinsel ilişkiye girdiği anlarda kaydedilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

    Mahalleli balkondaki cinsel ilişki görüntülerini kaydetti! Çevrelerindekilere aldırış etmeden ilişkiye girdiler... Böyle ifşa edildiler

    Teksas'ın Houston bölgesindeki ünlü bir alışveriş merkezinin yakınlarındaki kiralık daireden ifşa edilen görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Geceliğinin 486 dolar (yaklaşık 14 bin 149 TL) olan günlük dairede bir çiftin balkonda birliktelik yaşadığı anlar sosyal medyadan ifşa edildi. Mahalleli kiralık dairede benzer durumların tekrarlandığını dile getirerek duruma isyan etti.

    İÇ ÇAMAŞIRIYLA SOKAĞA ÇIKTI

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    Yerel halkın gözü önünde bir çift cinsel ilişkiye girerken evde bulunan bir başka kadının ise iç çamaşırıyla sokağa çıktığı görüldü. Bölgede yaşayan bir kişi görüntülerin ardından, "İki kişi bizim gözümüzün önünde yetişkinlere yönelik faaliyetlerde bulunmaya karar verdi. Evden çıkan başka bir kadın ise tangayla dolaşmaya başladı. Ne olduğunu anlayamadık" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    cinsel ilişki sosyal medya
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