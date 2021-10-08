Mahallenin Muhtarları'nın küçük Seher'ine bir de şimdi bakın! Güzeller güzeli bir genç kız oldu

Bir dönem izleyiciyi ekrana kilitleyen Mahallenin Muhtarları dizisinde Şoför Ali ve Kuaför Behiye'nin kızları Seher'e hayat veren oyuncu Nehir Danış, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. İşte Nehir Danış'ın şimdiki hali:
Nehir Danış, 5 Eylül 1992 yılında doğdu. 1992-1998 yılları arasında Mahalle'nin Muhtarları dizisinde oynadı. Ardından Ayrı Dünyalar, Bir Aşk Hikayesi, Çarli İş Başında, Kavak Yelleri gibi yapımlarda yer aldı.
Nehir Danış, oyunculuğu bırakıp hayatının merkezine modayı koydu. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Moda ve Tekstil Tasarımı okudu.
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