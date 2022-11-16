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Mahallenin Muhtarları'nın küçük Zekiye'si Aşk-ı Memnu'nun yıldızı çıktı! Görenler şaşkına döndü

16.11.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyonlarının efsane dizisi Mahallenin Muhtarları'nın minik Zekiye'si bakın kim çıktı. Görenler hayrete düştü.

Mahallenin Muhtarları'nın küçük Zekiye'si Aşk-ı Memnu'nun yıldızı çıktı! Görenler şaşkına döndü

Başrollerini Aydan Burhan, Erkan Can, Esra Akkaya ve Cihat Tamer gibi isimlerin paylaştığı Mahallenin Muhtarları dizisinin Zekiye'si, meğer Mahkum dizisinin yıldızıymış...

Güzelliğiyle adından söz ettiren Hayal Köseoğlu, henüz çocuk yaşlarda Ruhsar dizisiyle kameralarla tanıştı. Mahallenin Muhtarları dizisinde Zekiye karakterine hayat veren Köseoğlu, oyunculuğu meslek olarak seçti.

Mahallenin Muhtarları dizisinin küçük Zekiye güzel oyuncu çıktı! Görenler 'yok artık' dedi

Hayal Köseoğlu, yıllar sonra Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla, görenleri şaşkına çevirmişti.

Mahallenin Muhtarları dizisinin küçük Zekiye güzel oyuncu çıktı! Görenler 'yok artık' dedi

Gelecek vaat eden Hayal Köseoğlu, sonrasında Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal'in arkadaşı Pelin karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Mahallenin Muhtarları'nın küçük Zekiye'si güzel oyuncu çıktı! Görenler 'yok artık' dedi

Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan'ın sadık cariyesi Nifüfer'e hayat verdi.

Mahallenin Muhtarları'nın küçük Zekiye'si güzel oyuncu çıktı! Görenler 'yok artık' dedi

Mucize Doktor ve Mahkum dizileriyle büyük bir çıkış yakalayan Hayal Köseoğlu'nun yeni projesi, sevenleri tarafından merakla bekleniyor.

Mahallenin Muhtarları'nın küçük Zekiye'si güzel oyuncu çıktı! Görenler 'yok artık' dedi

Sosyal medyada epey aktif olan Hayal Köseoğlu'nun Instagram'da 1 milyon takipçisi mevcut.

Mahallenin Muhtarları'nın küçük Zekiye'si güzel oyuncu çıktı! Görenler 'yok artık' dedi

Hayal Köseoğlu, cesur paylaşımlarıyla magazin aleminin ilgi odağı oluyor.

Mahallenin Muhtarları'nın küçük Zekiye'si güzel oyuncu çıktı! Görenler 'yok artık' dedi

Mahallenin Muhtarları'nın küçük Zekiye'si güzel oyuncu çıktı! Görenler 'yok artık' dedi

Mahallenin Muhtarları'nın küçük Zekiye'si güzel oyuncu çıktı! Görenler 'yok artık' dedi

Mahallenin Muhtarları'nın küçük Zekiye'si güzel oyuncu çıktı! Görenler 'yok artık' dedi


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Hayal Köseoğlu mahkum mahallenin muhtarları mucize doktor

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