Mahkemede 'ölçülemez acı ve ıstırap' ifadeleri yer aldı! Çocuklara cinsel istismarda bulunan çiftin cezası kesinleşti

MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Merseyside bölgesinde yaşayan 31 yaşındaki Scott Geraghty ve 26 yaşındaki sevgilisi Chloe Dixon, reşit olmayan bireylere yönelik cinsel istismar nedeniyle suçlandı.

Geraghty, bir çocuğun yanında cinsel aktivitede bulunmak ve 13-15 yaş arası bir kız çocuğunu cinsel aktiviteye teşvik etmek de dahil olmak üzere 12 suçtan suçlu bulundu. 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dixon, uygunsuz çocuk resimleri bulundurmak, bir çocuğun yanında cinsel faaliyette bulunmak ve bir çocukla cinsel iletişimde bulunmak da dahil olmak üzere 10 suçtan suçlu bulundu. 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dedektif Çavuş Rebecca Igglesden olaya ilişkin olarka basına yaptığı açıklamasında, "Bu uzun ve karmaşık soruşturma boyunca kurbanın gücünü, sabrını ve cesaretini övmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Cezalarının yanı sıra, hem Dixon hem de Geraghty'ye, Cinsel Suçlular Listesi'ni süresiz olarak imzalamaları emredildi ve kurbanlarını daha fazla korumak için bir Yasaklama Emri çıkarıldı.