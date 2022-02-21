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  4. Mahkum dizisinde bomba ayrılık! Kadir Şeker olayına gönderme yapmıştı

Mahkum dizisinde bomba ayrılık! Kadir Şeker olayına gönderme yapmıştı

21.02.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX'un perşembe akşamlarına damga vuran, başrollerini Onur Tuna ile İsmail Hacıoğlu'nun paylaştığı Mahkum dizisine genç oyuncu veda edecek.

Mahkum dizisinde bomba ayrılık! Kadir Şeker olayına gönderme yapmıştı

MF Yapım'ın imza attığı FOX'un Mahkum her hafta perşembe akşamları reytinglerini silip süpürüyor. Başarılı yapımcı Asena Bülbüloğlu imzası taşıyan dizinin 12. bölümünde bir ayrılık yaşanacak.

Volkan Kocatürk'ün yönettiği dizinin Eren'i Gürberk Polat projeye veda edecek. Daha önce Babil ve Kırmızı Kamyon dizisinde de seyirciyle buluşan Polat'ın senaryodaki hikâyesinin bittiği öğrenildi.

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Genç yıldızın kamuoyunun vicdanını kanatan "Kadir Şeker" olayına gönderme yapan sahnesi sosyal medyada TT olmuştu.


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