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  4. Mahsun Kırmızıgül klip çekimi için duşa girdi! O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu

Mahsun Kırmızıgül klip çekimi için duşa girdi! O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.01.2024 17:34 | Son Güncelleme:
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Dillere pelesenk olan şarkıları, sahne tarzı ve kendine has tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü türkücü Mahsun Kırmızıgül bu defa yeni şarkısının klip çekimiyle gündem oldu. Klibi için duşa giren Kırmızıgül'ün üstsüz haline sosyal medyada yorum yağdı.

Mahsun Kırmızıgül klip çekimi için duşa girdi! O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu

Müzikteki başarısını sinema ve dizi sektöründe de ispatlayan Mahsun Kırmızıgül, şimdi de yeni şarkısının klibiyle adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında “Psikoloji – Benim Adım İsyan” isimli şarkısını yayınlayan Mahsun Kırmızıgül, 26 Ocak’ta yeni teklisi “Unutmam Seni” ile sevenleriyle buluşacak.

Mahsun Kırmızıgül 0

Konserlerine ve stüdyo çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kırmızıgül yeni şarkısının klip çekimi için duşa girdi. Ünlü ismin o anları sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Mahsun Kırmızıgül'ün üstsüz hallerine sosyal medyada; 'Oldu mu hiç?', 'Sende mi ya', 'Daha neler göreceğiz' gibi yorumlar yapıldı.

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