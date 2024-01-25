Mahsun Kırmızıgül klip çekimi için duşa girdi! O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu

Müzikteki başarısını sinema ve dizi sektöründe de ispatlayan Mahsun Kırmızıgül, şimdi de yeni şarkısının klibiyle adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında “Psikoloji – Benim Adım İsyan” isimli şarkısını yayınlayan Mahsun Kırmızıgül, 26 Ocak’ta yeni teklisi “Unutmam Seni” ile sevenleriyle buluşacak.

Konserlerine ve stüdyo çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kırmızıgül yeni şarkısının klip çekimi için duşa girdi. Ünlü ismin o anları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Mahsun Kırmızıgül'ün üstsüz hallerine sosyal medyada; 'Oldu mu hiç?', 'Sende mi ya', 'Daha neler göreceğiz' gibi yorumlar yapıldı.







