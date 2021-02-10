HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Makaron deposuna baskın

Makaron deposuna baskın

10.02.2021 09:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Makaron deposuna baskın

Adana’da polisin bir depoya yaptığı operasyonda 2 milyon 250 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde bulunan bir depoda kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı.

Adana’da polisin bir depoya yaptığı operasyonda 2 milyon 250 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde bulunan bir depoda kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı. Polis depoya yaptığı baskında 2 milyon 250 bin adet kaçak makaron ele geçirdi. Olayla ilgili T.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Zanlı, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor
Efe Tur müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Efe Tur müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözüldü

Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözüldü

Muharrem İnce’den Milli Uzay Programı’na tepki

Muharrem İnce’den Milli Uzay Programı’na tepki

Gram altın 450 TL'yi görebilir

Gram altın 450 TL'yi görebilir

Fenerbahçe kupaya veda etti

Fenerbahçe kupaya veda etti

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' ABD gündemini sarstı

Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' ABD gündemini sarstı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Diğer Haberler

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren-9 Kazan-Han Yaylası operasyonu başladı

Yeni operasyon başladı

Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 9 Şubat 2021!

İkramiye 10 milyonu aştı! İşte çekiliş sonuçları

Edirne'de akılalmaz olay: Aşırı yükten yere yığılan atı, kuyruğundan çekerek ayağa kaldırdılar

Akılalmaz olay: Ata yapılanlar içinizi acıtacak

Aydın'da fuhuş operasyonu: Günlük kazançlarını ajandaya not etmişler

Aynı evde fuhuştan basıldılar! Defterden neler çıktı neler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son hava durumu raporu! İstanbul için fırtına uyarısı, kar geri geliyor

İstanbul için fırtına uyarısı, kar geri geliyor

Van Valisi Bilmez: Koronavirüs risk haritasında en iyi 5 il arasındayız

En kötüler arasındaydı: Bir ili sevindiren haberi vali verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.