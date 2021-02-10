Makaron deposuna baskın

Adana’da polisin bir depoya yaptığı operasyonda 2 milyon 250 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde bulunan bir depoda kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı. Polis depoya yaptığı baskında 2 milyon 250 bin adet kaçak makaron ele geçirdi. Olayla ilgili T.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Zanlı, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

