KADIN

Makyajı silince gerçek yüzünü gördü! 'Böyle boşanma sebebi olur mu?' diyeceksiniz

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 11:44 | Son Güncelleme

Kural olarak boşanmaya iten sebeplerin ciddi meseleler, uyumsuzluk ya da sürekli çatışmalar nedeniyle olduğunu düşünürüz. Ama bazen çiftler gerçekten garip gelebilecek şeyler yüzünden de ayrılmaya karar verebiliyor. İnsanların boşanmasına neden olan belki saçma ama gerçek sebepler topladık.

Makyajı silince gerçek yüzünü gördü! 'Böyle boşanma sebebi olur mu?' diyeceksiniz

SOSYAL MEDYA

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Günümüzde sosyal medya sitelerinde çok zaman harcıyoruz. Ama bazı insanlar bunun için deliriyor. Örneğin, Hindistan'dan bir kadın, ilişki durumunu Facebook'ta evli olarak değiştirmediği için kocasından ayrılmaya karar verdi.

KİRLİ BULAŞIKLAR

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Kirli bulaşıklar yüzünden sevgilinizle ne sıklıkla tartışıyorsunuz? Kirli bir bardağın boşanma sebebi olabileceğini hayal edebiliyor musunuz? Matthew da kuşkusuz bunu hayal etmedi ama karısı onu terk etti çünkü kirli bardaklarını lavaboya bıraktı. Kadın bu durumu şöyle açıklıyor: ''Her mutfağa girdiğimde lavabonun yanında birkaç tane bardak buluyordum. Her içtiği du için yeni bir bardak kullanıyordu. Tüm uyarılarıma rağmen devam ediyordu. Ben de boşanma kararı aldım ve evliliğimize son verdik.''

MESAJLARI GÖRMEZDEN GELMEK

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Tayvanlı bir kadın, kocasını whatsapp mesajlarına cevap vermediği için boşadı. Mahkemeye ise kanıt olarak okunmayan mesajları gösterdi. Aman mesajları görmemezlikten gelmeyin.

GÖRGÜ KURALLARINA UYMAMAK

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Kuveytli bir kadın evlendikten sadece bir hafta sonra boşanma davası açtı. Boşanmaya neden olay şey ise kocasının bezelye yemeğini kaşık yerine ekmekle yemesiydi. Kadın kocasının görgü kurallarına uymadığını gerekçe gösterdi.

İMZALI FORMA YIKAMAK

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Real Madrid taraftarı futbolcuların imzalarını taşıyan formanın yıkanması sonucu karısını boşadı. Sonuç olarak tüm imzalar silindi.

MAKYAJ

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34 yaşındaki Güney Koreli bir adam bir gün önce evlendiği eşini ertesi gün makyajsız görünce boşadı. Sahte kirpikler dahil olmak üzere pek çok kozmetik hilesi kullanıldığı ve düğünden önceki kadar güzel görünmediği için aldatıldığını söyleyen adam duruşma sonunda ''hayal kırıklığına uğradım, gözlerime inanamadım'' dedi.

SİYASİ GÖRÜŞLER

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22 yıl sonra, California'da yaşayan bir kadın, Donald Trump'a oy verdikten sonra kocasını boşama kararı aldı. Gayle McCormick, ihanete uğradığını hissettiğini söyleyerek ''aramızda daha önce karşılaşmadığımız birçok sorun oldu. Kendimi kandırıyormuş gibiydim''diye konuştu.

TEMİZLİK

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Alman kadın2 009 yılında dağınık ve pis tutumundan bıktığını söyleyerek 15 yıllık kocasını boşadı. İlk başta boşanma nedenini kendi de tuhaf karşılayan kadın evini yenileyince buna değdiğini söyledi.

AŞK MEKTUBU

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İtalya'da yaşayan, 99 yaşında bir erkek 77 yıllık evliliğine son vermeye karar verdi. Nedeni ise karısının 1940'larda gizli bir sevgiliye yazdığı mektuplar. Kadın evliliğini kurtarmaya çalıştı ancak yaşlı adam çoktan boşanma davasını açmıştı bile.

TELEFONDA TAKMA İSİM KULLANMAK

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2009 yılında Suudi bir kadın kocasının telefonunda numarasının “Guantanamo” adı altında saklı olduğunu görünce 17 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı. Adam bunun komik ve şaka olduğunu söylese de karısını barışmaya ikna edemedi.

Bu sebeplerin boşanmak için yeterince güçlü olduğunu düşünüyor musunuz? Fikrinizi bizimle paylaşın.

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