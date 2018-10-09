Makyajı silince gerçek yüzünü gördü! 'Böyle boşanma sebebi olur mu?' diyeceksiniz

SOSYAL MEDYA

Günümüzde sosyal medya sitelerinde çok zaman harcıyoruz. Ama bazı insanlar bunun için deliriyor. Örneğin, Hindistan'dan bir kadın, ilişki durumunu Facebook'ta evli olarak değiştirmediği için kocasından ayrılmaya karar verdi.

KİRLİ BULAŞIKLAR

Kirli bulaşıklar yüzünden sevgilinizle ne sıklıkla tartışıyorsunuz? Kirli bir bardağın boşanma sebebi olabileceğini hayal edebiliyor musunuz? Matthew da kuşkusuz bunu hayal etmedi ama karısı onu terk etti çünkü kirli bardaklarını lavaboya bıraktı. Kadın bu durumu şöyle açıklıyor: ''Her mutfağa girdiğimde lavabonun yanında birkaç tane bardak buluyordum. Her içtiği du için yeni bir bardak kullanıyordu. Tüm uyarılarıma rağmen devam ediyordu. Ben de boşanma kararı aldım ve evliliğimize son verdik.''

MESAJLARI GÖRMEZDEN GELMEK

Tayvanlı bir kadın, kocasını whatsapp mesajlarına cevap vermediği için boşadı. Mahkemeye ise kanıt olarak okunmayan mesajları gösterdi. Aman mesajları görmemezlikten gelmeyin.

GÖRGÜ KURALLARINA UYMAMAK

Kuveytli bir kadın evlendikten sadece bir hafta sonra boşanma davası açtı. Boşanmaya neden olay şey ise kocasının bezelye yemeğini kaşık yerine ekmekle yemesiydi. Kadın kocasının görgü kurallarına uymadığını gerekçe gösterdi.