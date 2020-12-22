Malabadi Köprüsü nerede hangi ilde? Kaç metre ve kime ait? İşte hakkında kısa bilgiler!

Geçmişte kervan ve yolcularına ev sahipliği yapan Malabadi Köprüsü, bugün bizlerin tarihsel bir yolculuk yapabilmesine olanak sağlıyor. Tüm ihtişamıyla günümüze ulaşmayı başarmış olan bu köprü hakkında "Malabadi Köprüsü nerede?", "Malabadi Köprüsü kaç yılında yapıldı?", "Malabadi Köprüsü hangi beyliğe aittir?" "Malabadi Köprüsü nerede hangi ilde?" gibi sorularınızın cevaplarını bu yazıda bulabilirsiniz. İşte tüm detaylarıyla Malabadi Köprüsü...

Malabadi Köprüsü Nerede?

Yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan Malabadi Köprüsü, Diyarbakır ile Batman yolu üzerinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yer alıyor. Silvan'da yer alan bu köprüye ulaşım da oldukça rahattır. Diyarbakır ile Batman yolu üzerinde yer alan Malabadi Köprüsü tabelalarını takip ederek köprüye rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz.

Malabadi Köprüsü Hangi İlde?

Diyarbakır ile Batman yolunda Batman Çayı üzerinde yer alan Malabadi Köprüsü, Diyarbakır ilinde yer alıyor. Hayranlık uyandıran ve Silvan sınırları içerisinde yer alan Malabadi Köprüsü, 23,2 km uzaklıkta bulunuyor.

Malabadi Köprüsü Ne Zaman Yapıldı?

Hikayesi efsanelere dayanan ve dünyada yer alan taş köprüler arasında en geniş kemerli köprü olma özelliğini taşıyan Malabadi Köprüsü'nün, üzerindeki kitabeye ve tarihi araştırmalara göre, 1147/48 yıllarında inşa edildiği biliniyor.