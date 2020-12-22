Malabadi Köprüsü nerede hangi ilde? Kaç metre ve kime ait? İşte hakkında kısa bilgiler!

Geçmişte kervan ve yolcularına ev sahipliği yapan Malabadi Köprüsü, bugün bizlerin tarihsel bir yolculuk yapabilmesine olanak sağlıyor. Tüm ihtişamıyla günümüze ulaşmayı başarmış olan bu köprü hakkında "Malabadi Köprüsü nerede?", "Malabadi Köprüsü kaç yılında yapıldı?", "Malabadi Köprüsü hangi beyliğe aittir?" "Malabadi Köprüsü nerede hangi ilde?" gibi sorularınızın cevaplarını bu yazıda bulabilirsiniz. İşte tüm detaylarıyla Malabadi Köprüsü...
Malabadi Köprüsü Nerede?
Yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan Malabadi Köprüsü, Diyarbakır ile Batman yolu üzerinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yer alıyor. Silvan'da yer alan bu köprüye ulaşım da oldukça rahattır. Diyarbakır ile Batman yolu üzerinde yer alan Malabadi Köprüsü tabelalarını takip ederek köprüye rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz.
Malabadi Köprüsü Hangi İlde?
Diyarbakır ile Batman yolunda Batman Çayı üzerinde yer alan Malabadi Köprüsü, Diyarbakır ilinde yer alıyor. Hayranlık uyandıran ve Silvan sınırları içerisinde yer alan Malabadi Köprüsü, 23,2 km uzaklıkta bulunuyor.
Malabadi Köprüsü Ne Zaman Yapıldı?
Hikayesi efsanelere dayanan ve dünyada yer alan taş köprüler arasında en geniş kemerli köprü olma özelliğini taşıyan Malabadi Köprüsü'nün, üzerindeki kitabeye ve tarihi araştırmalara göre, 1147/48 yıllarında inşa edildiği biliniyor.
Malabadi Köprüsü Yapılma Amacı Nedir?
Malabadi Köprüsü'nün kervanlar ve yolcuların geçiş yolu olarak kullanması ve yolculuk esnasında dinlenebilecekleri bir alan olması için yapıldığı biliniyor. Ancak yapılma amacının günümüze ulaşan bir efsaneye dayandığını söyleyebiliriz. Bu efsane, birbirine ulaşamayan iki aşığın hüzünlü hikayesidir. Aşık Bad ve sevdiği kızın birbirine ulaşmaya çalışırken kızın nehirde boğularak öldüğünü ve bu sebeple Bad'in Malabadi Köprüsü'nü inşa ettiği bilinir.
Malabadi Köprüsü Hakkında Kısa Bilgiler
- Malabadi Köprüsü, 40 metre genişliğinde olan kemeriyle dünyada yer alan tüm taş köprüler arasında en geniş kemere sahip olma özelliğini taşıyor.
- Malabadi Köprüsü'nün güney cephesinde insan, güneş ve aslan figürleri yer alıyor.
- Köprü kesme ve kaba yonu taşlarla inşa edilmiş, kitabesi ise çiçekli hat yazısıyla işlenmiş.
- Kemerin her iki yanında, kervan ve yolcuların özellikle zorlu kış günlerinde konaklayabilmesi ve kullanabilmesi için inşa edilen iki oda ve tuvalet bulunuyor.
- Kırık hatlar halinde üç bölümden oluşan Malabadi Köprüsü'nün, orta bölümü kayalıklarla zemine oturtulmuş, doğu ve batı yönünde ise hafif eğimlerle yola bağlantısı bulunuyor.
- Yığma tekniğiyle ve ince ince işlenerek yapılmış olan Malabadi Köprüsü, bulunduğu bölgeden elde edilen kalker taşıyla inşa edilmiş.
- Beş gözlü olan köprü; sivri kemerli bölümünde iki açıklığa, yola bağlanan kısmında bir açıklığa ve orta bölümünde de sivri bir şekilde çok büyük bir açıklık ile sepet kulpu şeklinde olan küçük bir açıklığa sahip.
- Malabadi Köprüsü'nün Diyarbakır Tarihi Eserler Envanteri'ne kayıtlı olduğu biliniyor. Restorasyonu ise Silvan Belediyesi tarafından 1989 yılında yapılmış. Aynı zamanda Malabadi Köprüsü, Silvan Belediyesi'nin logosunda kullanılmasıyla ilçeyi simgeleyen ana unsur olarak karşımıza çıkıyor.
Malabadi Köprüsü Kaç Metre?
Fransız Mimar ve Sanat Tarihçisi Albert Gabriel, Malabadi Köprüsü'nden bahsederken “Malabadi Köprüsüʼnün altına Ayasofya'nın kubbesi girer.” demiştir. Dünyanın en geniş kemerli taş köprüsü olan Malabadi Köprüsü'nün uzunluğu 150, genişliği 7.20 metre. Kuzey-güney yönünde uzanan köprü, iki yana eğimli olup 38,60 metre açıklıktaki bir sivri kemere sahip.
Malabadi Köprüsü Kime Ait?
- yüzyıl mühendislik ve mimarlık başyapıtlarından biri olan Malabadi Köprüsü'nün köprü ayakları üzerinde yer alan Arapça Kitabesi'ne göre Artuklu Döneminde Timurtaş bin İl-Gazi bin Artuk tarafından yapıldığı biliniyor. Ancak tarihi araştırmalara göre inşasına Artuk Bey'in başladığını, vefatından dolayı inşanın tamamlanmasını oğlu Necmeddin Alpi'nin üstlendiği biliniyor. Malabadi Köprüsü'nün yapımını üstlenen mühendis ve mimarlar için tarihi kaynaklarda çok özel ve geçmişte örneği olmayan bir yapıt ortaya çıkarttıklarından söz ediliyor.
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