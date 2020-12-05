HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Malatya’da boş arsada bebek cesedi bulundu

Malatya’da boş arsada bebek cesedi bulundu

05.12.2020 19:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Malatya’da boş arsada bebek cesedi bulundu

Malatya’da boş bir arazide çanta içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi Hatunsuyu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Davulculuk yapan Habib D. (30) evlerine çok yakın bir bölgede bulunan boş bir araziye bırakılmış siyah çantayı fark etti. Çantayı açan şahıs kanlı bebek elini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kocaeli'de korkunç olay! Çocuklarını görmeye gelen damadını öldürdüKocaeli'de korkunç olay! Çocuklarını görmeye gelen damadını öldürdü

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede inceleme yaparken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde cesedin erkek bir bebeğe ait olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Yeni doğmuş bebeğin cansız bedeni cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerin yaptığı inceleme sonrasında Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis ekipleri, bebeğin cansız bedenini bölgeye bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Evden çalışırken daha mutlu olmak için neler yapılabilir?Evden çalışırken daha mutlu olmak için neler yapılabilir?
Spor salonları kapatılıyor mu?Spor salonları kapatılıyor mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türk profesörlerin aşısında gönüllü isimden yan etki açıklaması

Türk profesörlerin aşısında gönüllü isimden yan etki açıklaması

Sahillerde buluyor, geçimini böyle sağlıyor

Sahillerde buluyor, geçimini böyle sağlıyor

Aşkını ilan etti! 'K.çına kadar mini etekle...'

Aşkını ilan etti! 'K.çına kadar mini etekle...'

Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu geri dönüyor

Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu geri dönüyor

Yerli aşı gönüllüsünden yan etki açıklaması

Yerli aşı gönüllüsünden yan etki açıklaması

Burada bugüne kadar tek bir vaka görülmedi

Burada bugüne kadar tek bir vaka görülmedi

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Diğer Haberler

Zeytinburnu'nda Türk bayrağını yakan kişi kamerada

Şoke eden olay! Türk bayrağını yaktı

Bursa'daki kazada ışıklarda bekleyen yaşlı kadın ölümden son anda kurtuldu

Korku dolu anlar! Ölümden yarım metreyle kurtuldu

Evden çalışırken daha mutlu olmak için neler yapılabilir?

Evden çalışırken daha mutlu olmak için neler yapılabilir?

Kaçarak evlendiği 4 aylık eşinin boğazını kesti

Kaçarak evlendiği 4 aylık eşinin boğazını kesti

Filistinli kaçak göçmen karton koli içerisinde yatarken yakalandı

Karton koli içerisinde yatarken yakalandı

Çocuğuyla otomobilde yaşadığını ileri süren kişiye, ihlalden 6 bin TL ceza

"Otomobilde yaşıyorum" dedi ama cezadan kurtulamadı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.