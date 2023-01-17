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Malatya'da gece yarısı korkunç olay! 5 aylık hamile karısını öldürüp intihar etti

17.01.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da korkunç bir olay yaşandı. 33 yaşındaki Kemal Korkmaz, tartıştığı 30 yaşındaki 5 aylık hamile eşi Esengül Korkmaz'a tabancayla ateş etti. Kurşunların hedefi olan Esengül Korkmaz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kemal Korkmaz, daha sonra tabanca ile kendisine ateş etti. Esengül Korkmaz olay yerinde, Kemal Korkmaz ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da gece yarısı korkunç olay! 5 aylık hamile karısını öldürüp intihar etti

Olay, gece yarısı Malatya'da meydana geldi. Kemal Korkmaz ile 5 aylık hamile eşi arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Kemal Korkmaz, önce eşine sonra da kendine silahla ateş etti. 5 aylık hamile kadın olay yerinde, eşi ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Kiltepe Mahallesi Kiraz Sokak'ta iki katlı müstakil bir evin giriş katında oturan Kemal Korkmaz iddiaya göre, 5 aylık hamile olan ve 3 çocuğu bulunan eşi Esengül Korkmaz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Kemal Korkmaz, yanında bulundurduğu tabanca ile Esengül Korkmaz'a ateş etti. Kurşunların hedefi olan Esengül Korkmaz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kemal Korkmaz, daha sonra tabanca ile kendisine ateş etti.

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KADIN OLAY YERİNDE, EŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Esengül Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu anlaşılan Kemal Korkmaz ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kemal Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çiftin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Polis ekipleri incelemelerde bulunurken, olay sırasında evde bulunan çiftin çocuklarının ise üst kattaki komşularına sığındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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