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Malazgirt Zaferi'ni Anma Programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 12:32 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Malazgirt Zaferi'ni Anma Programı kapsamında düzenlenen "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde Türkiye Sergisi" 26 Ağustos'a kadar gezilebilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Malazgirt Zaferi'ni Anma Programı kapsamında düzenlenen "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde Türkiye Sergisi" 26 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü dolayısıyla Malazgirt Zaferi'ni Anma Programı gerçekleştirilecek.

Program kapsamında Ahlat'ta düzenlenen "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde Türkiye Sergisi" 26 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

Ayrıca Anadolunun dört bir tarafından gelen somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı 40 geleneksel el sanatları ustası Ahlat'ta, 11 geleneksel el sanatları ustası Malazgirt'te 25 Ağustos'a kadar atölye çalışmaları yapacak.

UNESCO nezdinde sürdürdükleri etkin çalışmalarla Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde Türkiye'nin 178 ülke arasında ilk 5'te yer aldığını ifade eden Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, özellikle gençleri sergiye davet etti.

İbiş, gençlere, Malazgirt ruhunu yerinde yaşamaları ve sanatçılarla bir araya gelerek Türkiye'nin kadim kültürel mirasını öğrenmeleri çağrısında bulundu.

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anma programı Geleneksel el sanatları Kültür ve Turizm Bakanlığı Malazgirt Zaferi

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