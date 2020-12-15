Maldivler nerede, hangi kıtada, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Maldiv Cumhuriyeti, Hint Okyanusu’nda yer alan bir devlet. En yakın komşuları Hindistan ve Sri Lanka’dır. Maldivler’i oluşturan 1200 adadan 281’inde insanlar yaşarken geri kalan adalarda insan yaşamıyor. Bu yerleşim alanı olan adaların birçoğu da turizm sektörüyle canlılığını koruyan otel adalardır. Balayı rotası olarak oldukça ünlü olan Maldivler, her yıl binlerce turistin ilgi odağı olur. Bu yazıda Maldivler hakkında merak ettiğiniz her şeyi sizler için derledik. Peki, Maldivler uçakla kaç saat, Maldivler para birimi ve Maldivler başkenti nedir?

Maldivler Hakkında Başlıca Bilgiler

Maldivler Hint Okyanusu’nda yer alan, yönetim şekli cumhuriyet olan, halkının yüzde 97’si Müslümanlardan oluşan bir devlettir. Önceleri Budist olan halk, 12. yüzyıl itibariyle İslam’ı seçmiştir.

1965 yılına kadar Birleşik Krallık sömürgesinde olan Maldivler, bu tarihten itibaren bağımsızlığını ilan etmiş, 3 sene kadar monarşiyle yönetilerek daha sonra cumhuriyete geçmiştir.

Maldivliler adadaki tek etnik gruptur, kökeni Hint-Aryan olan halkın dili Maldivcedir. Turizmin yoğun olduğu ülkede İngilizce de oldukça yaygındır.

Maldivler başkenti Malé şehridir. Maldivler para birimi olarak Rufiyaa kullanılır.

Maldivler başkanı İbrahim Muhammed Salih’tir.

Ülkenin küresel iklim değişiklikleri nedeniyle yüz sene içinde sular altında kalacağı düşünülüyor. Bu yüzden Maldivlilere 2005 yılından itibaren Avustralya’ya sığınma hakkı verilmiştir.

Maldivler Nerededir?

Maldivler nerede, hangi ülkede diye merak edenler için Maldivler'in Güney Asya’da Hint Okyanusu’nda, Hindistan’ın güneyinde ve Sri Lanka’nın güneybatısında yer alan bağımsız bir ülke olduğunu söyleyebiliriz.

Adalar topluluğu olması sebebiyle hiçbir sınır komşusu bulunmaz.

Maldivler Coğrafyası Nasıldır?

Maldivler’de tropikal iklim baskın olarak görülür. Beyaz kumsallar ve düzlüklerle kaplıdır. Tarıma uygun toprakların oranı ülke topraklarının yüzde 13’ü kadardır.

Maldivler Ekonomisi

Maldivler’in iki önemli geçim kaynağı turizm ve balıkçılıktır. Gemicilik, bankacılık ve taşımacılık da gün geçtikçe Maldivler ekonomisindeki payını genişletiyor.

Ülke halkının asıl mesleği olan balıkçılık, devlet tarafından sürekli desteklenir.

Turizm ise zamanla daha fazla öne çıkmıştır. Şimdilerde Maldivler ekonomisinin yüzde 20’sini turizm oluşturur.

Ülkeye en fazla turist İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa ve Rusya gibi ülkelerden gelir.

Maldivler Kültürü

Maldivler kültürel açıdan komşuları Hindistan ve Sri Lanka etkisinde kalmıştır. Tropikal bir ülke olmasının getirisi olarak canlı bir kültürel yaşamı bulunmaz, genel olarak sakindir.