Maldivler nerede, hangi kıtada, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Maldiv Cumhuriyeti, Hint Okyanusu’nda yer alan bir devlet. En yakın komşuları Hindistan ve Sri Lanka’dır. Maldivler’i oluşturan 1200 adadan 281’inde insanlar yaşarken geri kalan adalarda insan yaşamıyor. Bu yerleşim alanı olan adaların birçoğu da turizm sektörüyle canlılığını koruyan otel adalardır. Balayı rotası olarak oldukça ünlü olan Maldivler, her yıl binlerce turistin ilgi odağı olur. Bu yazıda Maldivler hakkında merak ettiğiniz her şeyi sizler için derledik. Peki, Maldivler uçakla kaç saat, Maldivler para birimi ve Maldivler başkenti nedir?

Maldivler Mutfağı

Maldivler mutfağında okyanus ürünleri ağırlıklıdır. Ayrıca coğrafi olarak yakınında yer alan Hint mutfağından da etkilenmiştir. Baharatı yemeklerinde sıklıkla kullanan Maldiv halkının en çok tercih ettiği baharatlar arasında karanfil ve kimyon bulunur. Yemeklerin yanında vazgeçilmez bir tercih olarak Hindistan cevizi sosu bulunur.

Maldivler Gezilecek Yerler

Pek çok adadan oluşan Maldivler’in çoğu adası sadece turistik otellere hizmet amaçlı kullanılır. Bunların başlıcaları; One and Only Reethi Rah Resort, Huvafen Fushi Resort, Naladhu Resort, W Retreat Resort, Banyan Tree Resort, The Beach House at Manafaru Resort, Ayada Resort ve Sheraton Resort.

Ayrıca Victory Batık Gemisi, Hukuru Miskiiy Camisi, İslamik Merkez Camii, Maldives National Museum, Sultan Parkı Müzesi, Cocoa Adası, The Artificial Beach gezilecek başlıca yerlerdir.

Maldivler Uçakla Kaç Saattir?

Maldivler’e Türkiye’den doğrudan uçuş bulunmuyor. Bu yüzden Dubai ya da Doha’dan aktarmayla gidilebilir. İstanbul-Dubai arası 4 saat, Dubai-Male arası 4.5 saattir ve toplamda 10 saat 30 dakikaya yakın sürer.