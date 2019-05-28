Mynet Trend

Son erkekti! Hayatını kaybetti

BBC BBC
28.05.2019 11:27 | Son Güncelleme

Malezya'daki son erkek Sumatra gergedanının da öldüğü açıklandı. Ülkede sadece tek bir dişi Sumatra gergedanının kaldığı belirtiliyor.

Son erkekti! Hayatını kaybetti

Böbrek ve karaciğer hastası olan Tam adlı gergedanın ölümünün bu hayvanlarının soyunu kurtarma çabalarına ağır bir darbe indirdiğine dikkat çekiliyor.

Dünya genelinde Sumatra gergedanlarının sayısının 30 ila 80 arasında olduğu tahmin ediliyor.

En küçük gergedan türü olan bu hayvanların çoğu Endonezya'nın Sumatra adası ve Borneo'nun Endonezya'ya ait kesiminde yaşıyor.

Malezya Hükümeti, 2015'te yaban hayatındaki Sumatra gergedanlarının soyunun tükendiğini açıklamıştı.

TÜM UMUTLAR IMAN'A BAĞLANDI

Ülkede Sumatra gergedanlarının soyunu kurtarma umutları 2014'te yakalanan Iman adlı dişi gergedana bağlanmış durumda.

Doğal yaşamı koruma uzmanlarına göre Iman, rahmindeki sorun nedeniyle hamile kalamıyor. Hayvandan alınacak yumurtaların Endonezya'daki bir erkek gergedanın spermiyle döllenmesi planlanıyor.

Ancak Malezya'da 2011'den beri suni döllenme yoluyla bu hayvanların soyunu kurtarmak için yürütülen çalışmalar sonuçsuz kaldı.

'YASINI TUTMAK İÇİN ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR'

30'lu yaşlardaki Tam'ın bakımını Borneo Gergedan Birliği (BORA) adlı örgüt üstlenmişti.

BORA'nın Tam'ın ölümüyle ilgili açıklamasında "Malezya'nın son erkek Sumatra gergedanının ölümünü büyük bir üzüntüyle duyurmak istiyoruz. Sizinle ayrıntıları daha sonra paylaşacağız ama şimdi Tam'ın yasını tutmak için zamana ihtiyacımız var" denildi.

Dünya üzerinde milyonlarca yıldır var olan ve yasa dışı avlanma ve doğal yaşam alanlarının yok olması nedeniyle sayıları hızla azalan Sumatra gergedanları ortalama 35-40 yıl yaşıyor.

Çift boynuzlu tek Asya gergedanı türü olan Sumatra gergedanları, boynuzları için avlanıyordu.

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesiSatın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
2 gün içerisinde en az 55 mahkum hayatını kaybetti2 gün içerisinde en az 55 mahkum hayatını kaybetti
Bu fotoğraf internette viral oldu! İşte nedeniBu fotoğraf internette viral oldu! İşte nedeni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malezya Gergedan Sumatra

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artmaya devam edecek

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artmaya devam edecek

Youtuber Shonduras sosyal medyayı salladı!

Youtuber Shonduras sosyal medyayı salladı!

Brezilya'da uçak faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, hayranları yasta

Brezilya'da uçak faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, hayranları yasta

'G.Saray kariyerinin içine etti!'

'G.Saray kariyerinin içine etti!'

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en uzun canlı yayını 450 yıl sürecek

Dünyanın en uzun canlı yayını 450 yıl sürecek

Ölen tavuğun başında başka bir tavuk nöbet tuttu

Ölen tavuğun başında nöbet tuttu

Tayland’da dengesini yitiren kamyonet, pikapın üzerine devrildi

Kamyonet aracın üzerine böyle devrildi

2 gün içerisinde en az 55 mahkum hayatını kaybetti

2 gün içerisinde en az 55 mahkum hayatını kaybetti

Bu fotoğraf internette viral oldu! İşte nedeni

Bu fotoğraf internette viral oldu! İşte nedeni

Travertenlere çıkıp halay çektiler

Travertenlere çıkıp halay çektiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.