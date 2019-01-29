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Mali'de askeri kışlaya saldırı: 2 ölü, 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 22:33 | Son Güncelleme

Gao bölgesinde kışlaya düzenlenen silahlı saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi, 10 asker yaralandı

Mali'nin Gao bölgesinde, askeri kışlaya düzenlenen silahlı saldırıda 2 askerin öldüğü, 10 askerin yaralandığı bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gao bölgesinde yer alan Tarkint kentindeki Fama Kışlası'nın silahlı kişiler tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği, 10 askerin yaralandığı belirtildi.

Ülkenin kuzeyindeki Aguelhok beldesinde görev yapan Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) bağlı Çad Birliği, 20 Ocak'ta teröristlerin saldırısına uğramıştı. Saldırıda 10 barış gücü askeri yaşamını yitirmiş, 25 asker yaralanmıştı.

Mali'nin kuzey ve orta kesimlerinde 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırıları yaşanıyor.

BM'nin 2013'te kurduğu 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA ve Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında 2014'te görevlendirdiği 4 bin asker, ülkedeki güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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askeri nokta Mali

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